Viaggi: l’Egitto ritorna più forte che mai nel mercato turistico

L’Egitto si mette di nuovo in gioco come meta turistica per gli italiani dopo 7 lunghi anni di crisi nel settore. Dopo l’esplosione della primavera araba nel 2011, il continente africano e in particolare l’Egitto ha subito un calo nel numero di visite turistiche dovuto alle instabilità politiche e sociali del paese e alla minaccia di attacchi terroristici. Questi ultimi hanno causato una tendenza negativa sull’opinione dei viaggiatori europei, che ormai non consideravano più la possibilità di viaggiare nell’antico paese dei faraoni. A questi fatti si aggiunse il divieto alle compagnie aeree di operare voli con destinazioni egiziane, decisione che presero anche enti pubblici di diversi paesi e tour operator.

Le cifre economiche del settore turistico sono state d’allora molto negative, mettendo a rischio l’economia del paese se si considera che questo settore suppone il 11’5% del PIL nazionale. Tuttavia, nel 2017 le cifre sono molto rassicuranti e si è chiuso il bilancio con un aumento del 55%, prevedendo per il 2018 un altro aumento del 20%.

Dal 2014 l’Egitto lavora duramente con le aziende turistiche che puntano a mantenere il flusso turistico verso uno dei paesi più antichi al mondo, con un’offerta culturale e naturalistica suggestiva. E dopo anni d’incertezze, finalmente il 2018 sta diventando un anno chiave nel recupero del settore.

Una delle aziende internazionali che ha deciso di puntare su questo affascinante paese è stata NOVASOL, il leader europeo nelle case vacanze che con più di 50 anni di esperienza nella sua attività, ha ritenuto importante essere parte del dolce risveglio del mercato turistico egiziano offrendo 63 proprietà sparse nelle località più belle del Mar Rosso: Sharm El Sheik, Hurgada e Marsa Alam.

NOVASOL invita i suoi clienti a trascorrere le vacanze in queste moderne proprietà che offrono tutte le comodità europee e l’opportunità di conoscere più da vicino le incantevoli località turistiche, proprio come un nativo. Nei dintorni delle case vacanza NOVASOL gli ospiti potranno trovare il necessario nei supermercati, ristoranti, negozi di ogni tipo della zona in cui soggiorneranno.