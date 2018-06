Viaggi: l’Emilia si assapora con lentezza

Antichi cammini che attraversano borghi e colline, da apprezzare passo dopo passo. Eccellenze dell’enogastronomia di cui gustare ogni sapore, nella terra della Food Valley. Crociere sul Po, per godersi il piacere di navigare nella natura. E poi splendidi castelli, regge, parchi naturali. Il territorio tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia è un mondo prezioso da esplorare con lentezza. «Slow Tourism per contrapporsi al turismo di massa, a quel “mordi e fuggi” del viaggiatore riscoprendo sempre più il piacere del “vivere” un territorio e incontrare la sua comunità»: spiega Natalia Maramotti, la Presidente di Destinazione Turistica Emilia, il nuovo ente pubblico per la promo-commercializzazione turistica del territorio delle tre province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il 2018 è l’anno internazionale del cibo italiano e del patrimonio culturale europeo, inoltre il turismo

lento è sempre più amato, tanto che il Mibact ha dichiarato che il 2019 sarà dedicato a questa modalità di viaggio. «Parma, Piacenza e Reggio Emilia – continua la presidente Maramotti – unite nel percorso verso la prossima capitale della cultura italiana sostenibile, offrono itinerari, eventi ed esperienze uniche per esplorare senza fretta piazze, botteghe e palazzi storici, viaggiare tra l’Appennino e la pianura dell’Emilia, conoscere tutti i segreti di questo ricco territorio e dei suoi produttori».Ecco gli itinerari e gli eventi per vivere rigeneranti vacanze slow con Destinazione Turistica Emilia.

PARMA FESTIVAL DELLA LENTEZZA, 15 – 17 Giugno – Colorno (PR)

«Prendi un poeta, un contadino, un panettiere. O un sognatore. Mettili tutti intorno a un tavolo e osservali bene. Che cos’hanno in comune? Ognuno di essi sa fare una cosa soltanto: coltivare». Questo l’inno del Festival della Lentezza 2018, in programma alla Reggia di Colorno (PR), dove dal 15 al 17 giugno si potrà partecipare ad eventi, concerti, chiacchierate con importanti protagonisti come Umberto Galimberti, Erri De Luca, Cecilia Strada, Stefano Mancuso, Samuele Bersani. Un concerto itinerante di arpe tenuto dagli allievi della professoressa Alice Caradente sarà la “colonna sonora” degli eventi del festival che – tra incontri, presentazioni di libri, spettacoli, documentari, laboratori per adulti e bambini, stand dei comuni virtuosi e spazi per artigiani sostenibili – si concluderà in lentezza con la tromba di Paolo Fresu, domenica 17 giugno (Tel. 3271929642).

Organizzato in collaborazione col Comune di Colorno e con il patrocinio di Mibact, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Università dell’autobiografia di Anghiari, Slow Food, Legambiente, Borghi Autentici d’Italia.

NELLE TERRE REGGIANE, NAVIGANDO SUL PO

Boretto, Brescello e Gualtieri, i borghi nel Reggiano affacciati sul grande fiume Po guardano il lento decorso delle acque, delle genti, dei battelli e della storia. Storia di questa terra nota per aver ospitato i film dei personaggi guareschiani di Don Camillo e Peppone, che vanta tra i porti più attrezzati per la nautica da diporto e per la navigazione fluviale. Terra di artisti come Antonio Ligabue e Cesare Zavattini; di natura con pioppeti, golene, isole fluviali, sabbiaie e coltivi. Il fascino della storia e del paesaggio tipico padano diventa un’esperienza memorabile a bordo della Motonave Stradivari e della Motonave Padus, dal porto di Boretto. Tutte le domeniche, da aprile a settembre, cullati dalle onde si può partecipare anche a mini crociere con cene al tramonto sul fiume gustando i piatti tipici. A disposizione su richiesta biciclette per percorrere oltre 70 km di piste lungo i canali delle bonifiche e gli argini del Po, in uno scenario naturalistico eccezionale. Si possono anche visitare a Boretto i tre poli museali dedicati all’acqua: Museo del Po e della navigazione, museo multimediale delle Bonifiche e la Casa dei pontieri.

FELINA SLOW, 27 -29 Luglio – Felina di Castelnovo Monti (RE)

Per gli appassionati di cibo di strada, “Felina Slow” è l’evento ideale. Si terrà dal 27 al 29 luglio a Felina di Castelnovo ne’ Monti, sull’Appennino reggiano. La manifestazione – realizzata in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio della Provincia, Regione, Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Comunità Montana – propone un percorso nel mondo della gastronomia delleCittaslow, la rete internazionale delle città del buon vivere, partendo dai cibi di strada, quelli che raccontano le radici dell’identità di un luogo. Tre giorni per riscoprire i sapori dello street food dell’Appennino e dei suoi prodotti tipici, senza contare tutte le delizie che arriveranno dalle altre città che fanno parte del network Cittaslow in tutta Italia. Un evento enogastronomico che ripropone anche per questa edizione un momento di degustazione e acquisto grazie al Mercato della Terra di Slow Food Reggio Emilia. Un’occasione per poter dialogare direttamente con i produttori. Arrosticini, gnocco fritto, necci, baccalà fritto, panini con i sapori delle Cittaslow, piadine, erbazzone di montagna, e tante altre proposte anche per gli intolleranti al glutine. Per le vie del paese, da gustare e degustare con lentezza. Inoltre concerti, animazioni, spettacoli di strada e giochi per i più piccoli.

Per informazioni: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Reggio Emilia

Tel. 0522 451152

E-mail: iat@municipio.re.it

IL PO RICORDA (PC)

A Piacenza gli scenari del Po sono al centro di una manifestazione che vuoleriscoprire il valore paesaggistico, culturale e turistico del Grande Fiume. Si intitola Il Po Ricorda e a giugno 2018 comincia la sesta edizione, che vedrà una serie di appuntamenti fino a settembre. Una rassegna di eventi dislocati in varie sedi per collegare il lungo Po con i luoghi della città più significativi e ricostruire il rapporto tra Piacenza e il suo fiume. Occasione per scoprire con lentezza i paesaggi fluviali e partecipare ad eventi, concerti, mostre, spettacoli teatrali, conferenze, come quelle incentrate sulla Piacenza romana e sul passaggio del temibile Annibale. E poi escursioni in bici, navigazioni fluviali, performance e laboratori, stand gastronomici. Il Po Ricorda ha il patrocinio del Festival Europeo della Via Francigena Collective Project.

SALUMANTE – Taverna medievale, Castello di Gropparello (PC)

Piacenza è la sola provincia in tutta Europa a vantare tre salumi Dop: Coppa, Pancetta e Salame Dop piacentini. Per questo è il teatro ideale per un corso dedicato. Si chiama “Salumante” e si svolge nella taverna medievale del Castello di Gropparello, immerso nella verdissima Val Vezzeno. Un corso di tre ore, con degustazione finale, per conoscere ogni dettaglio dei salumi Dop piacentini, con esperti del settore che ne racconteranno la storia, la preparazione e le proprietà nutritive. E faranno scoprire ai degustatori anche le qualità sensoriali dei salumi, i legami con il territorio, le tecniche per affettarli e servirli, per renderli ancora più prelibati. “Salumante” è un’iniziativa che vede la collaborazione tra il Consorzio Salumi Dop Piacentini e il Castello di Gropparello. Le giornate previste sono: domenica 24 giugno 2018, 7 Ottobre e 11 Novembre. Il prezzo è di 6 euro a persona.

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Piacenza

Tel. 0523 492001

E-mail: iat@comune.piacenza.it

Per informazioni: Destinazione Turistica Emilia

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma

Tel. 0521 931634

E-mail: dtemilia@provincia.parma.it

Ecco alcune proposte di soggiorno:

A Parma c’è l’offerta di Maestro Travel Experience che propone un pacchetto di 2 notti (dal venerdì pomeriggio alla domenica) al ritmo della natura. Il sabato si va alla scoperta dei segreti della tradizione gastronomica locale nei luoghi di produzione del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma per poi pranzare in una trattoria tipica del centro storico e rilassarsi con una passeggiata in bicicletta, tra i parchi cittadini. La domenica si vive un’esperienza emozionante e creativa in un antico casale nella campagna parmense per vedere la produzione di un oggetto in argilla e partecipare direttamente alla decorazione di una mattonella ricordo da portare a casa. Il tutto allietato da infusi di erbe, caffè, bevande rinfrescanti e ottime torte fatte in casa.

Il pacchetto è sempre disponibile e personalizzabile. Prezzo variabile a seconda del numero di partecipanti. A partire da 280 euro per persona in hotel 4 stelle.

Per informazioni e prenotazioni:

Maestro Travel Experience

Tel. 0521 229785

info@maestrotravelexperience.com

Argante Viaggi propone “Festival della Lentezza, un viaggio virtuoso”, valido dal 15 al 17 giugno 2018. Comprende una notte in hotel a Colorno (PR), visita guidata alla Reggia di Colorno, noleggio biciclette per pedalare lungo il Po fino alla riserva naturale “Parma morta”, una cena in ristorante. C’è la possibilità anche di visitare un caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano e il centro storico di Parma. Prezzo a partire da 123 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni:

Argante Viaggi

Tel. 0521814547

info@arganteviaggi.it

Il Nuovo Viaggiatore T.O propone la Crociera sul Po nel “mondo piccolo” di Giovannino Guareschi e i luoghi di Peppone e Don Camillo a bordo della Motonave Stradivari. La proposta per gruppi, valida per tutta l’estate 2018, parte da Brescello con visita ad un’azienda di dolci tipici, ed imbarco da Boretto (RE) sul Battello Fluviale più lungo d’Italia (lungo 62 metri e largo 10 metri) con navigazione commentata del fiume Po da parte del capitano e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, c’è la visita guidata dei 3 musei di Brescello dedicati a Peppone e Don Camillo e ai set cinematografici esterni. Prezzo a persona: 67 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

Il Nuovo Viaggiatore T.O.

Tel. 3399043539, 3339043511

info@navigazionefiumepo.it