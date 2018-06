Viaggi & Turismo: 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal, Air Transat cresce a Roma Fiumicino

Air Transat, compagnia aerea leader dei viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada.

Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso anno. Con i suoi 18 Voli Diretti da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal, di cui 14 Voli in Connessione per Vancouver, Calgary e Québec City, Air Transat offre 5 destinazioni in Canada ai viaggiatori provenienti dall’Italia, flessibilità, comfort e tariffe sia in Economy che Club Class combinabili e convenienti per i viaggi in Canada per lavoro o per vacanza.

Fin dal 1988 Roma rappresenta il principale aeroporto per la compagnia canadese, oggi Air Transat vanta un’ampia scelta per raggiungere il Canada: 5 Voli Diretti da Roma Fiumicino per Montréal e 6 Voli diretti Roma Fiumicino -Toronto a settimana. Dal 10 luglio al 29 agosto 2018 Air Transat introdurrà una nuova frequenza Roma Fiumicino-Toronto i voli diventano 7 a settimana.

12 Voli Diretti da ROMA FIUMICINO per TORONTO e MONTREAL – Estate 2018

VOLI IN CONNESSIONE DA ROMA FIUMICINO – Estate 2018

6 Voli in Connessione per Vancouver via Toronto o Montréal da Roma Fiumicino dal 4/5/2018

per Vancouver via Toronto o Montréal da Roma Fiumicino dal 4/5/2018 3 Voli in Connessione per Calgary via Toronto da Roma Fiumicino dal 18/5/2018

per Calgary via Toronto da Roma Fiumicino dal 18/5/2018 1 Voli in Connessione per Québec City via Montréal da Roma Fiumicino dal 4/5/2018

Open-Jaw gratuiti: Air Transat offre opzioni volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da un’altra senza alcun costo aggiuntivo grazie alla combinabilità delle tariffe. Esempio: Roma-Montréal // Toronto-Roma.

Stopover: è stato introdotto la possibilità di effettuare lo Stopover (disponibile solo per i voli prenotati dalle agenzie di viaggi in GDS) e visitare più destinazioni in Canada effettuare uno scalo in Canada di 24 ore o superiore. Gli Stopover possono essere uno o due in entrambe le direzioni, solo in Canada. Esempi:

Singolo Stopover:Roma-Toronto (stop) 5 Jul – 8 Jul (Toronto-Vancouver) – 16 Jul Vancouver-Toronto-Roma

Doppio Stopover:Roma-Toronto (stop) 5 Jul – 8 Jul (Toronto-Vancouver) – 16 Jul Vancouver-Toronto (stop) 30 Jul Toronto-Roma

Dal resto d’Italia Air Transat ha confermato i 5 Voli Diretti da Venezia dal 5 maggio 2018: 3 su Montréal e 2 su Toronto e dal 20 giugno 2018 riprenderà inoltre 1 Volo Diretto da Lamezia a Toronto con 1 collegamento settimanale (mercoledì) unico volo diretto che collega la Calabria al Canada.

Da Roma Fiumicino la Air Transat opera con A330: le Tariffe in Economy Class comprendono 1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso, pasti e intrattenimento di bordo su schermi individuali.

Le Tariffe in Club Class comprendono 2 bagagli in stiva da 32 Kg l’uno inclusi, cabina esclusiva con sedili più ampi, servizio dedicato, scelta di deliziosi pasti creati dallo Chef Daniel Vezina, schermi individuali da 12”.

Airbus A330 sono configurati in 2 classi di servizio, Economy Class e Club Class.

“Siamo molto orgogliosi e onorati di celebrare il 30° anniversario di Air Transat di offrire un servizio diretto non-stop tra il Canada e Roma e la crescita costante dei nostri passeggeri che viaggiano su questa rotta. dichiara Gilles Ringwald, Vice Presidente Commercial Air Transat- in tal senso, abbiamo incrementato del 17% la capacità sulla rotta di Roma per il Canada per questa stagione estiva per offrire maggiore flessibilità ai nostri passeggeri”

“Siamo onorati di essere al fianco di Air Transat nel suo 30esimo compleanno su Roma” – ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. “Air Transat negli anni si è confermata come partner di successo nel collegare Roma al Canada con un incremento dei voli su Fiumicino fino a 12 tratte settimanali. L’hub della Capitale registra complessivamente una crescita media annua superiore al 3% negli ultimi 5 anni. L’investimento della compagnia sul Leonardo da Vinci conferma ancora una volta il livello di eccellenza nei servizi erogati a passeggeri e compagnie aeree raggiunto dall’hub romano. Fiumicino, infatti si è attestato al primo posto tra i grandi aeroporti Ue nel gradimento dei viaggiatori, secondo le rilevazioni ACI, per tutto il 2017 e ha ottenuto il premio “World’s Most Improved Airport” e le ambite “4 stelle” da Skytrax”.