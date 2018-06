Viaggi & Turismo, Bolzano: un tuffo tra le tradizioni, gli abitanti e il territorio della Val D’Ega

Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza attraverso i festival e le serate ma anche solo per il semplice fatto di mantenere orgogliosamente uno stile di vita ancorato alla tradizione.

Ogni mercoledì pomeriggio, dal 23 giugno all’8 settembre 2018, i proprietari dello Spörlhof a Nova Ponente si trasformano in guide nella storia dei tipici masi contadini della Val D’Ega e permettono ai visitatori di vivere in prima persona una giornata nella caratteristica azienda familiare altoatesina con visita guidata della struttura e dei campi, condita da un piccolo rinfresco con succo fatto in casa. Il prezzo è di 7 euro per gli adulti e di 5 per i bambini.

Ogni primo martedì del mese a partire da giugno, a Carezza è invece possibile visitare un vecchio mulino, capirne il funzionamento e osservare come viene macinato il grano, lasciandosi trascinare in un’escursione guidata attraverso le malghe del luogo, mentre i motori delle macchine d’epoca iscritte all’Eggentaler Herbst Classic Rally – ormai una vera e propria tradizione valdegana – si accendono dall’11 al 14 ottobre, per una delle più avvincenti competizioni sua quattro ruote delle Dolomiti.

A completare, senza esaurirlo, il quadro dei modi in cui la Val D’Ega svela la propria personalità profonda, rassegne ed eventi come il Festival Steinegg Live – nei weekend tra il 18 e il 27 ottobre – le Serate Tirolesi, le Serate Musicali e lo Show di Luna Piena a Collepietra – con gruppi folkloristici, visite guidate e concerti tra il 3 luglio e il 4 settembre – e la tradizionale Festa tirolese del Mulino presso il Mulino Soler a Carezza in programma il 17 giugno 2018, con musica tipica popolare e un ristoro dal sapore dolomitico.