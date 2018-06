Viaggi & Turismo, Certificati di Eccellenza 2018: Toscana, Lazio e Lombardia al top

TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha svelato le strutture nel mondo che hanno ricevuto i Certificati di Eccellenza 2018. In Italia sono in totale 61.399 i business dell’ospitalità che hanno ricevuto il riconoscimento quest’anno. Giunti all’ottavo anno, i Certificati d’Eccellenza distinguono alloggi, ristoranti ed esperienze che offrono un ottimo servizio e ricevono costantemente recensioni positive da parte dei viaggiatori su TripAdvisor.

“TripAdvisor rappresenta il punto di riferimento per i consumatori per programmare e prenotare i loro viaggi e vari studi hanno dimostrato l’impatto del sito sulle decisioni di acquisto dei viaggiatori” ha dichiarato Neela Pal, vice president, brand marketing, TripAdvisor. “Quando i viaggiatori vedono il Certificato d’Eccellenza sanno che quella struttura ha uno storico di esperienze positive vissute dai suoi ospiti. Ora, con le nostre liste locali a globali, siamo felici di annunciare le mete in cui i viaggiatori hanno maggiori probabilità di trovare queste strutture eccezionali”.

Top 10 delle regioni italiane con il maggior numero di vincitori del Certificato di Eccellenza 2018

Regione Alloggi Attrazioni Ristorazione Totale 1 Toscana 1.851 896 4.208 6.955 2 Lombardia 952 637 4.653 6.242 3 Lazio 1.249 779 4.086 6.114 4 Veneto 1.302 594 3.235 5.131 5 Emilia Romagna 1.394 476 3.027 4.897 6 Campania 1.187 710 2.765 4.662 7 Sicilia 1.348 753 2.543 4.644 8 Piemonte 478 318 2.726 3.522 9 Puglia 991 383 2.069 3.443 10 Trentino Alto Adige 1.501 433 1.228 3.162

Per la prima volta, TripAdvisor ha inoltre identificato i Paesi “Più Eccellenti” che vantano la maggior percentuale di Certificati d’Eccellenza. L’Italia si è posizionata ottava nella classifica mondiale che è capitanata dall’Islanda.

Paesi “Più Eccellenti”

Islanda Francia Irlanda Paesi Bassi Regno Unito Italia Grecia Portgalllo Marocco Belgio

Metodologia

I vincitori dei Certificati d’Eccellenza sono stati selezionati utilizzando un algoritmo proprietario che ha preso in considerazione qualità, quantità e attualità delle recensioni degli utenti così come le performance del business sul sito. Le strutture premiate devono mantenere un punteggio generale su TripAdvisor pari o superiore a quattro su cinque, avere un numero minimo di recensioni ed essere presenti su TripAdvisor da almeno 12 mesi. Per essere presa in considerazione, una struttura deve essere presente sul sito per tutti e 12 i mesi relativi al periodo di qualifica, compreso tra l’1 aprile 2017 e il 31 marzo 2018. I vincitori vengono annunciati una volta all’anno verso la fine di maggio.

I “Paesi Più Eccellenti” sono stati individuati sulla base della percentuale di strutture presenti su TripAdvisor che hanno ricevuto i Certificati d’Eccellenza all’interno della destinazione durante il periodo di qualificazione. I Paesi devono avere almeno 5.000 strutture presenti su TripAdvisor.