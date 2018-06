Viaggi & Turismo: dove ammirare il cielo e scorgere le stelle cadenti nella magica notte di San Lorenzo

Sogni d’amore, desideri segreti, speranze riposte nel cuore, riuscendo a cogliere nel cielo la scia luminosa di una stella cadente si trattiene per un attimo il respiro, e il pensiero vola in un istante alla magia, al potere di trasformarli in realtà. La notte di San Lorenzo, e le limpide serate d’agosto in genere, ci avvicinano agli astri e al celebre sciame delle Perseidi, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con noi. Ma dove recarsi per poter ammirare al meglio lo spettacolo delle meteore?

Il parco del lussuoso nido Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) è luogo di osservazione assolutamente privilegiato. Zero inquinamento luminoso, e con la vista del vulcano Etna che si staglia appena dietro le vigne, le stelle che si vedono da queste parti sono ancora più cariche di energia positiva.

In Salento, proprio sulla spiaggia, si trova il Lido degli Angeli Beach di Punta Prosciutto (LE). L’ideale in questo caso è allungarsi sulle sdraio o stendersi sulla sabbia, magari insieme alla persona del cuore, per esprimere desideri speciali da condividere.

Decisamente glam il giardino di Hotel Villa Linneo di Roma, luogo ideale per fantasticare con il naso all’insù, lasciando correre la mente alle star del cinema che hanno dato origine all’emblematica gioia di vivere della Dolce Vita romana.

I più romantici non possono che scegliere il cortile interno, in autentico stile veneziano, del Relais Alberti di Malamocco al Lido di Venezia. Lo spettacolo delle stelle cadenti viene accompagnato da un calice di vino e stuzzichini tipici, serviti a lume di candela.

Si può provare anche il brivido di un bagno di mezzanotte nel mare della Sardegna, scegliendo di lasciarsi stregare dal cielo stellato che si ammira nel sud dell’Isola in una delle strutture di Wonderful Sardinia. La trasparenza dell’acqua che si trova nelle spiagge private moltiplica il fulgore delle stelle.

A Montebelli Agriturismo e Country Hoteldi Caldana (GR) lo sciame di meteore si attende tra gli ulivi, vicino all’esoterico labirinto e tra le terre abitate fin dai tempi degli Etruschi, che già studiavano il moto degli astri.

Sulle rive del lago si trova Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG), altro luogo immerso in un clima di grande spiritualità.. L’unica luce che accompagna lo spettacolo della natura è quella delle candele che vengono accese intorno alla piscina, che rendono l’atmosfera intima agevolando l’ingresso nel mondo dei sogni… che si avverano!