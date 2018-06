Viaggi & Turismo: lungo i fiumi europei in kayak, adrenalina e divertimento assicurati

L’arrivo della primavera è sicuramente un’eccellente occasione per praticare uno sport all’aria aperta in mezzo alla natura, come il kayak, grazie al quale oltre a respirare aria pura, si mette alla prova la propria resistenza in un crescendo di adrenalina, navigando per le ripide acque dei fiumi e godendosi, al contempo, i profumi e le voci della natura. Uno sport non esclusivamente individuale, ma anche di squadra: il kayak dà la possibilità di conoscere non solo i propri limiti e discoprire la forza del lavoro di squadra, rafforzando le relazioni e collaborando insieme per raggiungere il traguardo. In omaggio a questo sport, esperto globale di case vacanze, HomeAway®, mette a disposizione per gruppi di amici ampi e confortevoli alloggi in prossimità di corsi d’acqua nel vecchio continente, dalla Germania alla Sicilia, per rendere questa esperienza all’insegna della natura e dello sport.

PROPOSTA #1: SERBIA – BELGRADO – PARCO TARA

Il Parco Nazionale “Tara” è senz’altro una delle destinazioni più ambite per gli appassionati di kayak, che possono trascorrere un weekend sulle acque del fiume Drina, circondati dalla sua ricca flora e fauna, con oltre mille specie vegetali e circa 130 diverse tipologie di volatili.

Dove alloggiare – Questa prestigiosa villa contemporanea con piscina interna si trova a Zvezdara, vicino a Belgrado. Situata nel centro della città, la villa si distribuisce su due piani e può ospitare fino a 8 persone. Arredata con cura e attenzione ai particolari, la proprietà dispone di tutti i servizi necessari per garantire un’esperienza ineguagliabile, dal sistema di controllo d’illuminazione nella piscina alla zona BBQ con sdraio e lettini. Gli ospiti potranno usufruire anche del Wifi, di una sala giochi con tavolo da ping-pong, un database di film, una biblioteca e un parcheggio privato. 538 € in media / notte* per 8 persone

PROPOSTA #2: GERMANIA – BAVIERA – FIUME ILLER

Il fiume Iller, lungo 20 km, scorre lungo il territorio bavarese, tra Altusried e Kardof, e termina la sua corsa nelle acque del Danubio. Il suo tratto d’acqua è da tempo una meta apprezzata dagli appassionati di kayak che potranno portare con sè il binocolo per ammirare la fauna che popola le rive del fiume: dall’airone cenerino ad altre specie acquatiche

Dove alloggiare – Questo casale si trova a Kollnburg, in una posizione appartata con una splendida vista panoramica sulle romantiche rovine del Castello e sulle montagne della Foresta Bavarese. La proprietà è arredata con numerosi elementi in legno, che conferiscono all’ambiente un clima caldo e confortevole. Dispone di 4 camere da letto e 3 bagni. Il punto forte della proprietà è senza dubbio il giardino, costituito da 1,6 ettari di bosco, uno stagno con pesci, una zona dedicata al BBQ e una graziosa veranda per godersi piacevoli pasti in mezzo alla natura. 144 € in media / notte* per 10 persone

PROPOSTA #3: ITALIA- ABRUZZO – FIUME TIRINO

Famoso per essere uno dei fiumi più puliti e belli d’Italia, il Tirino è certamente una destinazione privilegiata per fare kayak. Il nome deriva dalla parola greca “Tritano”, che significa “triplice sorgente”: infatti, il letto del fiume viene alimentato da 3 sorgenti per poi gettarsi nel fiume Pescara dopo 16 km di percorso. Lungo questo corso d’acqua, gli appassionati di kayak potranno ammirare la rigogliosa vegetazione, tra cui salici bianchi, pioppi neri, fitte cannucce di palude, salici cenerini e per finire, sul fondo del fiume, tappeti di sedano d’acqua.

Dove alloggiare – Questa graziosa villa con torre si trova a Pietranico, in una vasta area verde con alberi di ulivo che sormontano la campagna abruzzese. La villa dispone di 6 camere da letto, 4 bagni e un ampio soggiorno con caminetto. All’esterno è presente anche una zona barbecue, una piscina privata e tutto il necessario per ospitare gruppi di persone e trascorrere così una vacanza all’insegna di tranquillità e spensieratezza. 361 € in media / notte* per 6 persone

PROPOSTA #4: ITALIA-SICILIA-LIPARI

La Sicilia è una terra che offre non solo buon cibo mediterraneo o spiagge incantevoli, ma anche lunghi corsi d’acqua dove mettersi alla prova in uno sport acquatico come kayak. I fiumi principali dove poter praticare questo sport sono Alcantara e Simeto, ma ci sono anche corsi minori come il Pollina e il Cimarosa, senza contare i numerosi torrenti che, nei giorni di ottimale portata d’acqua, possono offrire delle discese mozzafiato. Senza dimenticare le coste, soprattutto intorno alle isole minori, che offrono affascinanti opportunità di escursioni in kayak.

Dove alloggiare – Nero di Cenere è una villa moderna situata sull’isola Vulcano, che fa parte delle Eolie ed è molto apprezzata dai turisti per il colore nero che rende le sue spiagge uniche. Le pareti bianche della villa conferiscono di giorno un ambiente fresco in tutte le stanze. La struttura dispone di 3 camere da letto e 2 bagni. All’esterno è presente un vasto patio, arredato con tavolino e sedie, che si affaccia sul giardino ed è il luogo ideale dove poter fare colazione, pranzare e cenare in famiglia o con un gruppo di amici, circondati dai rumori della natura con il suono delle onde del mare in lontananza. 190 € in media / notte per 6 persone

PROPOSTA #5: SVIZZERA – BERNA – FIUME AARE

Le fresche correnti del fiume Aare, in Svizzera, garantiscono agli appassionati di kayak una piacevole vogata da Thun a Berna, rendendo possibile un ulteriore prolugamento del percorso fino al lago di Wohlen. Lungo questo corso d’acqua il turista si imbatterà davanti a un paesaggio estremamente mutevole, passando dallo scenario imponente delle Alpi alla concentrazione di insediamenti nella città di Berna.

Dove alloggiare –Appartamento ristrutturato, collocato vicino al centro storico di Berna. Molto richiesto per le sue ampie e luminose stanze con alti soffitti a stucchi, pavimenti in legno e vista sul giardino. La struttura si trova in una posizione strategica, in quanto è ad appena 10 minuti a piedi dal Parco degli Orsi e dallo zoo. Dispone di 2 camere da letto, 2 bagni e tutti i servizi che garantiscono una vacanza in assoluto comfort e relax. 370 € in media / notte per 6 persone

*Prezzi rilevati il 5 giugno 2018 – offerta soggetta a disponibilità. Le modalità di prenotazione sono diverse e definite da ogni singolo proprietario. Le prenotazioni si effettuano secondo le modalità offerte sull’annuncio