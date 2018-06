Viaggi & Turismo: tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della Croazia

Un resort ecologico e biosostenibile, dove la natura è la regina incontrastata. Una penisola paradisiaca che si allunga nel mare della Croazia, lasciandosi alle spalle la cima del monte Velebit, tra le vette della Dalmazia. Il lusso di una vacanza tra architetture di prestigio, la più grande Spa croata, il più esteso hamam d’Europa, acque cristalline, un’oasi verde esclusiva. È il Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala, una meraviglia a circa 10 km a nord-ovest di Zara, dove la costa è preservata e custodita con tutto il suo prezioso valore ambientale. Ci sono 2 hotel di prima classe e un complesso di appartamenti ad impatto zero: il Falkensteiner Family Hotel Diadora, 4 stelle superior ideale per i bambini, il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, lussuoso 5 stelle al vertice della penisola accarezzato dal mare sui 3 lati, il Residence Senia, appartamenti di diverse dimensioni. E poi ristoranti raffinati, negozi alla moda, impianti sportivi e splendidi giardini. Il resort di Punta Skala è ecologico ed innovativo, grazie ad un sistema implementato con esperti internazionali. L’acqua di mare viene pompata ed utilizzata per il raffreddamento in estate e il riscaldamento in inverno degli hotel e appartamenti, in modo che diminuisca l’uso di combustibili fossili. Viene desalinizzata e ripulita attraverso un impianto di depurazione biologico per essere impiegata per diversi usi. La riduzione dei rifiuti, lo sfruttamento ottimizzato dell’energia, completano l’opera, aggiungendosi alle attenzioni quotidiane a sostegno dell’ambiente. Anche l’architettura, dominata da grandi vetrate, è pensata per instaurare un rapporto diretto con le meraviglie naturalistiche che si possono ammirare su questo lembo di terra che si estende tra acque limpide e bellissime. Il resort organizza un variegato programma di intrattenimento, attività sportive di ogni tipo, tra cui meravigliose immersioni anche grazie al centro subacqueo, giri in yatch, tour in bicicletta, escursioni tra i 4 parchi nazionali (Incoronate, Cascate di Krka, Paklenica e laghi di Plitivce), giri turistici nel bellissimo borgo di Zara, Nin, Trogir e Spalato.

Il buffet restaurant “Hedonia” propone postazioni di front cooking con cucina mediterranea e internazionale e varie serate a tema, c’è il ristorante per bambini, il bar & lounge Bonaca per cocktail e musica dal vivo, il poolbar Oaza per rinfrescarsi a bordo piscina. Il beach bar & restaurant Bracera è il luogo romantico in cui gustare piatti prelibati di carne e pesce con lo sguardo su uno dei più bei tramonti della Croazia, la taverna Planika il posto per provare piatti tipici locali, la capanna sulla spiaggia Baracuda per gustare bevande fresche e gelati. Prenotando direttamente al resort, con il sistema Blue Spirit, c’è il miglior prezzo sempre garantito.

Il Falkensteiner Family Hotel Diadora con le sue 250 camere e suite è il luogo ideale per le vacanze in famiglia. I bambini si divertono un mondo nella grande area Falky Land con parco giochi, parco acquatico e nella Falky Spa con piscina interna, giochi d’acqua, piscina con scivolo per bambini, igloo e bagno turco per i più piccoli. Tantissimi i servizi per i bimbi di tutte le età, che hanno sempre assistenza e un ricco programma di sport e animazione, tra cui i corsi di nuoto per neonati, bambini e adulti. Il centro benessere di 2mila mq con piscina interna e 3 piscine esterne con scivolo, canale della corrente e tante attrazioni, ospita anche una sauna finlandese, bagno turco, area relax, giardino wellness e vasca con acqua fredda.

Con l’offerta “Family Top” per 5 notti fino al 10 novembre 2018 è inclusa la pensione completa Plus con l’utilizzo di tutti i servizi del resort, il centro wellness e la spiaggia. Inoltre c’è un regalo per i bambini in camera, il 15% di sconto sui trattamenti della Spa, una seduta di minigolf a famiglia. Il prezzo è da 160 euro a camera a notte per 2 adulti e un bambino fino a 5,9 anni.

Il più grande centro SPA della Croazia e il più esteso hammam d’Europa si trovano all’interno del Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, 5 stelle lusso intimo ed elegante progettato da Matteo Thun e Boris Podrecca. Ampie vetrate e linee chiare si fondono nei colori del Mediterraneo aprendosi a paesaggi raffinati. La struttura si affaccia sulla spiaggia privata ed ospita 210 camere e suite vista mare. L’Acquapura SPA è ampia 6mila mq tra la piscina esterna infinity che sembra un tutt’uno con l’acqua del mare, la piscina thalasso coperta ed esterna, la piscina per bambini, un esclusivo percorso Hammam, il giardino relax con vasca idromassaggio all’aperto, grotta sudatoria vista mare, l’area saune (finlandese, bagno di vapore e bagno di vapore con acqua salata, sauna della terra panoramica vista mare, sauna biologica, vasca Kneipp, crushed ice), le varie zone di riposo e relax, la Private Spa, la sala cardio fitness e tantissimi trattamenti firmati da Anne Semonin, oltre alla Spa bistro.

Con la proposta “Momenti di Lusso” di 2 notti fino al 28 dicembre 2018 sono inclusi 4 trattamenti benessere: la maschera viso al caviale, la maschera per il corpo al cioccolato bianco, un rituale massaggio ai piedi, un regalo maschera per l’utilizzo nelle saune hammam. È compresa la colazione e tutti i servizi wellness. Il prezzo è da 173 euro a camera a notte.

Ampie terrazze e lo sguardo sul mare. Il Residence Senia completa l’offerta turistica di Punta Skala con 40 appartamenti di design di diverse metrature e comfort, un’ampia offerta di sport e tempo libero, un grande giardino con piscine esterne e altri servizi del resort, tra cui la possibilità di affittare yatch a motore. Con la formula Premium Apartments Senia possono accedere agli ambienti dei centri benessere del Family Hotel -Diadora e dell’Hotel & Spa Iadera. I servizi degli hotel con le comodità di lussuosi appartamenti.

Con l’offerta “Solo per noi 2” fino al 21 ottobre 2018 per 3 notti è compreso il pernottamento in appartamento di 40 mq di tipologia A, una ricca mezza pensione al Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, l’ingresso libero al centro benessere, lo sconto del 15% sui trattamenti e massaggi, programma sportivo, early check in e late check out. Il prezzo è da 193 euro ad appartamento.