Viaggi & Turismo, Grosseto: Montebelli, vacanza doppia al mare e in campagna

Un’idea plus che unisce il piacere di un soggiorno al mare con la tranquillità (e la gioia bionaturalistica!) di una vacanza in campagna: Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana (GR). Nel mese di giugno la camere doppia con la prima colazione è proposta a partire da 149 euro a notte, i bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente (con pernottamento e prima colazione), dai 7 ai 12 anni sono richiesti 20 euro al giorno, per i maggiori di 12 anni 35 euro al giorno.

I servizi inclusi nel prezzo sono: uso piscina esterna, uso campo da tennis, utilizzo mountain bike, per gli adulti ingresso alla spa (sauna, bagno turco e piscina idromassaggio). In questa autentica azienda a coltivazione biologica sono molte le attività extra, molto educative, che i bambini possono fare, in tutta sicurezza.

I piccoli possono visitare l’orto accompagnati dallo chef e poi, a seguire, preparare qualche piatto con le verdure raccolte: uno stimolo per la creatività e magari per dare una mano in cucina una volta rientrati dalle vacanze! Naturalmente si pranza poi tutti insieme, condividendo l’esperienza svolta.

Molto interessante anche lo speciale programma che si svolge insieme ai cavalli, che qui vivono: un percorso che va ben al di là di semplici lezioni di equitazione e che è rivolto alle famiglie. Montebelli offre l’opportunità di conoscere se stessi e di sviluppare una spiccata sensibilità verso quelli che sono i nostri bisogni emotivi più profondi e gli stimoli energetici che ci vengono dall’esterno. Si tratta di imparare ad ascoltare ed ascoltarsi, vivere nel presente ma guardare lontano.

Con l’esperienza di Tu, l’Energia riflessa dal Cavallo si intraprende un viaggio dentro di noi per mezzo di una guida speciale: il cavallo.

La pratica che si svolge durante la sessione, che deve essere prenotata con un qualche giorno di anticipo, è volta alla connessione con il proprio essere e con ciò che lo circonda. Ritrovare il proprio centro, il proprio “equilibrio energetico” non è lo scopo finale, piuttosto il punto di partenza per acquisire la leadership di sé stessi e metterla al servizio di un obiettivo che può essere personale o collettivo nel caso si lavori in gruppo.

Inoltre si può passeggiare in tutta libertà nella natura attraverso i sentieri della tenuta per conoscere la flora e la fauna del territorio, per finire con una sana merenda nella zona del labirinto. E il mare si trova a soli 20 minuti di distanza, Montebelli ha una convenzione con lidi di Castiglione della Pescaia per godersi la spiaggia al mattino e la campagna al pomeriggio, o viceversa. O alternare le giornate da dedicare al relax dei filari e quelle da vivere in riva al mare.