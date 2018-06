Viaggi & Turismo, Sardegna: in vacanza nell’isola delle meraviglie

Una vera e propria isola dei tesori, la Sardegna: mare splendido e natura allo stato puro, che incanta con le sue tante diverse anime. Senza dubbio la destinazione perfetta per una vacanza in stile mediterraneo, da godersi in una lunga estate di meraviglia. Wonderful Sardinia è il portale in cui trovare la struttura ideale per il soggiorno che avete in mente, con i suoi tanti resort e hotel selezionati secondo criteri di eccellenza. Perché Sardegna e sinonimo di vento e libertà, e qui si può spaziare cercando il luogo migliore per le proprie esigenze. Si va dalla mondanità glam della Costa Smeralda alla riservatezza della Costa Verde, nel Sud Ovest, e ancora dai colori incredibili del Golfo degli Angeli, di Cagliari, al fascino giovane e frizzante della Riviera del Corallo, nella zona di Alghero. L’area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena, l’Ogliastra e la Penisola del Sinis incantano chi è alla ricerca di qualcosa di veramente speciale. Wonderful Sardinia presenta un sistema di ricerca che può partire dalla zona dell’isola ma anche dalla tipologia di vacanza che si ha in mente: le strutture possono essere selezionate tra le più adatte per le esigenze di coppia o di famiglia, per soggiorni da dedicare al benessere o per giocare a golf, o semplicemente all’insegna del lusso. “La nostra idea – spiega il direttore di Wonderful Sardinia Carlo Goretti – è quella di creare una vacanza wonderful per i nostri ospiti. Tutti i nostri hotel e resort sono di altissimo livello, e garantiscono il massimo del relax. Il sistema di prenotazione consente di selezionare le strutture secondo i filtri delle proprie esigenze, e conoscere le disponibilità in tempo reale, così da poter scegliere solo tra il meglio”. Wonderful Sardinia è un consiglio da esperti di Sardegna, qui si risponde al telefono con delle persone fisiche, ognuno si ricorda il nome dei clienti e si seguono le pratiche con la precisione e dedizione che solo una agenzia in loco può fare. “Lo staff e la direzione conoscono le strutture per nome – spiega Goretti – i direttori, le spiagge degli hotel e i loro servizi. Il vantaggio di prenotare con Wonderful sta nel fatto che si è assistiti, consigliati, guidati, nella vacanza giusta per voi. Si tratta di un lavoro continuo di concierge”. Qualche esempio? Serve una macchina, una barca, una guida, un consiglio su un ristorante, una scuola di vela, un diving, no problem! Tutto viene organizzato e risolto con il massimo della soddisfazione in tempi rapidissimi. Una realtà fatta di persone, al servizio della tua vacanza perfetta. Un mondo di destinazioni da scoprire, con la garanzia del marchio Wonderful Sardinia.