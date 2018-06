Viaggi & Turismo: Singapore Food Festival, alla scoperta dei sapori autentici della cucina asiatica

Dal 13 al 29 luglio Singapore ospita la nuova edizione del Singapore Food Festival: cultura locale, tradizione e cucina contemporanea si uniscono per dare vita ad una manifestazione culinaria unica. Questo Festival annuale celebra il meglio della cucina asiatica, ponendo l’attenzione sui sapori tradizionali e autentici, ma anche sulla cucina moderna e sull’arte ispirata al cibo, facendo immergere i visitatori nel gustoso panorama culinario della città.

Tante le occasioni per assaporare i piatti tipici asiatici: mercatini, degustazioni anche all’interno dei tradizionali hawker centre, barbecue accompagnati da musica dal vivo; e oltre a tutto questo, collaborazioni tra alcuni dei migliori chef locali che, uniti dalla passione per la cucina, mettono in mostra le loro doti culinarie attraverso showcooking e workshop culinari.

Il festival, infatti, offre anche la possibilità di partecipare a lezioni di cucina e a workshop per scoprire tutti i segreti delle più antiche ricette della tradizione di Singapore, dai menù peranakan fino alla cerimonia del tè, passando per i piatti etnici tradizionali di Little India. Una vera e propria immersione nella cultura della città attraverso il buon cibo, ideale sia per appassionati e amanti della buona cucina sia per curiosi, che desiderano scoprire le tradizioni del posto anche attraverso le storie che caratterizzano i piatti tipici locali. La scorsa edizione ha riscosso un grande successo grazie ad esempio ad un evento come il 50 Cents Fest a Chinatown, che ha visto come protagonisti piatti tradizionali serviti a solo cinquanta centesimi di dollaro l’uno.

Tra i tanti eventi in programma quest’anno e ispirati al cibo, anche laboratori di styling gastronomico, dove i fotografi spiegano i segreti per catturare in uno scatto la bellezza di un piatto; immancabile anche STREAT, l’appuntamento dove la moderna cucina di Singapore, nota come cucina mod-sin, è messa in risalto grazie ad una sfida all’ultimo piatto tra chef e cuochi ambulanti.

Il Singapore Food Festival trasforma la città in un enorme street food market, dove tutti avranno l’imbarazzo della scelta tra tantissimi piatti tipici della tradizione asiatica. Un viaggio che porta il visitatore alla scoperta del patrimonio culinario di Singapore e dell’arte che sta alla base della realizzazione dei piatti tradizionali: un’occasione unica per scoprire non solo la città, ma anche la sua ricchezza culturale attraverso il cibo.