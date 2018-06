Viaggi & Turismo: la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge

Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera.

The Spa, progettata dalla designer sudafricana Kelly Hoppen – autrice anche di alcune suite e dell’esclusiva area relax The Retreat – si estende su oltre 2.000 metri quadrati e presenta un’intera palette di toni caldi e neutri ispirati dai materiali naturali, in grado di creare un’atmosfera di lusso e relax nel momento stesso in cui si accede al centro benessere – dove una scultura zen funge da reception – e si viene accolti da essenze aromatiche diffuse e da un rituale di benvenuto che accarezza e prepara l’ospite per i successivi trattamenti.

“Per realizzare The Spa, ci siamo lasciati guidare dalla stessa ispirazione con la quale abbiamo progettato Celebrity Edge: offrire ai nostri ospiti una connessione più intensa e profonda con il mare e l’ambiente circostante – ha dichiarato Lisa Lutoff-Perlo, Presidente e CEO di Celebrity Cruises. – E per rivoluzionare l’esperienza di lusso abbiamo messo a punto il concetto SEA -Sea, Earth and Air – mare, terra e aria – convogliando il potere di ringiovanimento degli elementi naturali, grazie alla tecnologia negli spazi, nelle terapie e nelle esperienze che The Spa potrà offrire”.

The Spa a bordo di Celebrity Edge è stata sviluppata in collaborazione con One Spa World (Steiner Leisure), si avvale di collaborazioni con marchi leader nei diversi campi del wellness e propone oltre 124 trattamenti diversi, con alcune soluzioni all’avanguardia come l’Ocean Spa Wave Massage, l’Hot Mineral Body Boost, il massaggio benessere a gravità zero, il massaggio di pietra salina rigenerante e l’impacco disintossicante mille fiori, solo per citarne alcuni.

Dal benessere alla bellezza al fitness, The Spa su Celebrity Edge offre anche una gamma di proposte mai viste prima su una nave da crociera: la SEA Thermal Suite, che è l’evoluzione del Persian Garden, l’area dedicata all’acquaterapia presente sulle altre navi della flotta. Otto le esperienze terapeutiche distintive che sfruttano i benefici degli elementi naturali: Hammam, Sala del Sale, Sala del vapore, Rainfall Water Therapy Room, Float Room, lettini riscaldati, sauna a infrarossi e Crystalarium. Come di consueto, gli ospiti AquaClass potranno accedervi gratuitamente, oltre ad avere menù dedicati nel ristorante riservato Blu.

Una prima volta a bordo di Celebrity anche per la linea di trattamenti viso di ELEMIS BIOTEC, che oltre a fornire numerosi prodotti propone una wall interattiva dei componenti, per consentire agli ospiti di rivivere a casa la propria esperienza presso The Spa con gli stessi prodotti di lusso utilizzati nei trattamenti a bordo: a disposizione, approfondimenti scientifici avanzati e tutte le info sugli ingredienti naturali contenuti nei prodotti ELEMIS proposti a bordo di Celebrity Edge.

Un primato – e una vera chicca – anche la presenza di lettini da massaggio come Spa Wave MLW Amphibia, con cuscini ad acqua che si adattano al corpo e illuminazione cromatica personalizzabile, WellMassage4D®, pluripremiato, che utilizza una tecnologia rivoluzionaria per i trattamenti più profondi, MLX, con cristalli caldi che modellano il corpo e attenuano la tensione muscolare.

Un altro primato a bordo è la Ideal Image® Ocean – The Advanced MedSpa, che propone servizi estetici d’avanguardia come i trattamenti antirughe Dysport® e i trattamenti filler dermici Restylane®.

Per l’haircare la collaborazione sarà con Kérastase®, che inaugurerà il primo Kérastase® Institute in mare, mentre per il grooming, sarà The Barber a offrire le tradizionali rasature calde e i tagli per la clientela maschile.

E infine, il fitness: The Spa propone attrezzature e programmi per bruciare al massimo, mai offerti prima in mare: Hot Yoga, Technogym® Group Cycle, Fitness on Demand ™, cardio boxe, Peloton® spinning bike e Bungee Fit consentiranno di sviluppare endorfine per farsi poi ancora più cullare dal comfort di bordo.

Come fare una crociera di relax, lusso e bellezza a bordo di Celebrity Edge

Celebrity Edge debutterà il 1° dicembre 2018 da Fort Lauderdale, in Florida, con crociere di sette notti nei Caraibi Orientali e Occidentali mentre il prossimo anno sarà posizionata nel Mediterraneo, per crociere da 7 a 11 notti che scaleranno, tra gli altri, i porti di Barcellona e Roma (Civitavecchia).

Celebrity Edge sarà affiancata da tre navi gemelle nel 2020, 2021 e 2022.