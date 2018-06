Viaggi & Turismo: weekend magico con mamma e papà, esperienza unica al Castello di Gropparello (PC)

Di giorno le esplorazioni nei boschi con picnic sui prati e grandi avventure nel Parco delle Fiabe. Di notte, l’ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci notturni che vivono tra i boschi e le torri del maniero: queste e altre esperienze incantate diventano realtà con il Weekend magico con mamma e papà al Castello di Gropparello (PC). Nell’era in cui i regali ai bambini si riducono generalmente al campo della tecnologia, il castello che ha inventato il concetto stesso di Parco Emotivo offre l’opportunità unica di alzare l’asticella e incartare un’intera avventura da vivere insieme a tutta la famiglia, a partire da una notte passata nella Torre del Barbagianni, un ambiente non solo esclusivo ma addirittura fantastico, perché paragonabile a una macchina del tempo che riporta indietro, molto indietro, le lancette di un ideale orologio impostato sull’unità di misura dei secoli e delle epoche.

Dopo il check-in con sistemazione in camera a partire dalle ore 16:00, il programma prevede una passeggiata sui camminamenti del Castello di Gropparello sull’antica scia dei soldati di guardia, seguita da cena libera. Il pernottamento nella suite Torre del Barbagianni per sentirsi signori della rocca è il preludio a un’intensa giornata che comincia con la prima colazione a base di prodotti tipici dolci e salati, pasticceria della casa, succhi, yogurt e caffetteria e prosegue con le attività del Castello di Gropparello e del Parco delle Fiabe, dove i bimbi saranno protagonisti principali di una fantastica avventura da cavalieri, combattendo contro orchi e streghe.

Il pranzo alla Taverna Medievale con Menu di Degustazione completa la cornice di un fine settimana che offre in ogni periodo dell’anno opportunità ed emozioni da non perdere. Inoltre, fermandosi più giorni, si potrà cogliere l’occasione di esplorare altri castelli e borghi e, a seconda delle stagioni, andare per vigneti e cantine, raccogliere l’uva, le olive o le mele, o anche seguire piccole lezioni di agricoltura biologica e conoscere da vicino i cavalli, capire la loro mentalità e il loro comportamento e sottoporsi al battesimo della sella.

Proposta al prezzo di 500 euro complessive – con supplemento di 30 euro per eventuale secondo bambino – l’offerta per 1 bambino e 2 adulti comprende il pernottamento di una notte in suite Torre del Barbagianni, biglietto unico per visita al Castello di Gropparello, visita al Parco delle Fiabe con avventura per il bimbo, pranzo con menu alla Taverna Medievale.

Prima di entrare, sarà necessario effettuare l’accesso in biglietteria, per consegnare il voucher e ritirare i biglietti d’ingresso al Castello, al Parco delle Fiabe e alla Taverna Medievale. Dame, cavalieri e una coordinatrice delle attività saranno a disposizione per organizzare la giornata al Parco delle Fiabe e stabilire il programma.