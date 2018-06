Villa La Tonnara a Porto Cesareo (LE), la scelta di chi sa scegliere

Come godersi il meglio del Salento e allo stesso tempo evitare il turismo di massa? La risposta è semplice: saper scegliere il luogo giusto dove andare. E questo posto ha un nome, Villa La Tonnara. Situata proprio sulla magnifica spiaggia di Punta Prosciutto, nota per le acque incredibilmente trasparenti, questa residenza storica perfettamente ristrutturata consente di vivere appieno le due dimensioni della vacanza. Vale a dire la meravigliosa natura e il mare di questo angolo di Puglia e il piacere della movida che ne anima l’estate.

Il tutto nelle combinazioni che si preferiscono, dando spazio di giorno in giorno a quello che è il mood del momento. I cinque appartamenti con tutti i servizi, di diverse metrature e camere da letto, che compongono le due parti della villa, arredate una in modo classico e l’altra in stile contemporaneo, consentono di disegnare la vacanza perfetta per famiglie, coppie, gruppi di amici. Voglia di relax? Le passeggiate sulla spiaggia che si apre oltre il cancello della villa e un aperitivo da gustare nell’ombreggiata veranda privata soddisfano le vostre esigenze.

Le giornate sulla spiaggia si possono vivere in tutta tranquillità a Lido degli Angeli, convenzionato con Villa La Tonnara. Desiderio di una serata in giro per locali? Le mondanissime e chic Lecce e Gallipoli si trovano a solo mezz’ora di auto. A pochi chilometri si trovano invece centri come Manduria, Torre Lapillo e Porto Cesareo, che offrono ristoranti, negozi e bar.

Ogni mattina ci si può svegliare in questo luogo incantevole e decidere cosa si vuole fare, con la certezza che la propria oasi di serenità si chiama Villa La Tonnara. I prezzi per gli appartamenti variano a seconda della stagionalità e della metratura, da 350 a 3000 euro settimanali, con servizi di biancheria e pulizia finale.