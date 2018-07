Astronomia, Flamini: scoperta acqua su Marte, ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita

Acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo che esiste questo luogo che ha tutte le caratteristiche per poter ospitare la vita e penso che un giorno, magari tra cent’anni, qualcuno riesca anche ad esplorarlo“, scrive sul suo profilo su Blog Italia, Enrico Flamini, uno dei principali autori della scoperta. “Trovare acqua allo stato liquido nel sottosuolo era in effetti qualcosa di piu’ che la verifica di un modello scientifico. Sappiamo che la superficie di Marte e’ costantemente esposta alle radiazioni cosmiche che rendono impossibile la vita in superficie. Al contrario, se l’acqua si fosse conservata in profondita’, lontana dalle radiazioni, avrebbe potuto costituire un ambiente idoneo a qualche forma di vita“. “Anche se non credo che questa scoperta favorira’ una prossima esplorazione del Pianeta Rosso, dal momento che, a questo scopo, sarebbe piu’ facile sfruttare l’acqua dei ghiacci delle calotte marziane, sono convinto si tratti di una delle scoperte piu’ importanti della storia dell’esplorazione umana dello Spazio“.