Aids: Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia

Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di dollari, per “spezzare la catena” dei contagi dell’Hiv, in particolare tra i giovani uomini.

Questi ultimi “rappresentano l’unica categoria in cui le infezioni da Hiv sono in aumento e non in calo”, ha ammonito il cantante britannico, denunciando che i giovani uomini tra 24 e 35 anni hanno una percentuale di accesso ai test e ai trattamenti “inaccettabile”.

Un monito raccolto dagli esperti riuniti alla Conferenza internazionale, aperta ieri nella capitale olandese, che hanno avvertito sulle conseguenze che ciò comporta, non solo per la Salute di chi contrae il virus ma anche per i rischi di trasmettere la malattia sessualmente.

“Dobbiamo trovare il modo di cambiare questo – ha aggiunto Elton John – Troppo spesso, e per una buona ragione, gli uomini sono stati visti come il problema nella lotta contro l’Aids”. In passato molto è stato fatto per proteggere le donne e le ragazze ma “non possiamo risolvere il problema occupandoci solo della metà delle persone coinvolte. Se vogliamo vincere questa battaglia – ha insistito – dobbiamo fare in modo che gli uomini facciano parte della soluzione”.

“I progressi per i quali ci siamo battuti sono messi a rischio da una ‘compiacenza pericolosa’”, ha avvertito il principe inglese davanti alla platea della conferenza “e l’iniziativa ‘MenStar Coalition’ si concentrerà sul “lavoro complicato ma essenziale da fare per cambiare davvero la mentalità”.

La ‘cinque giorni’ internazionale, che ospita ad Amsterdam migliaia di delegati, è segnata quest’anno da allarmi e appelli per la fase di ‘rilassamento’ nella prevenzione che si sta vivendo e dal calo dei finanziamenti internazionali, che fanno temere un riaccendersi dell’epidemia. Partner della ‘MenStar Coalition’ sono la Elton John Aids Foundation, la U.S. President’s Emergency Plan for Aids Relief (Pepfar), Unitaid, il Fondo globale contro Aids, Tubercolosi e Malaria, la Children’s Investment Fund Foundation (Ciff) e le aziende Johnson & Johnson e Gilead Sciences.