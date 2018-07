“Siamo pronti a creare i ‘Caschi verdi‘ per la protezione della natura che possano agire non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Oggi pomeriggio incontro la direttrice generale Unesco. Ho già trovato soldi, disponibilità e competenze. Vado a iniziare il percorso per la loro costituzione: non esistevano e lo ha pensato l’Italia e questo è motivo di vanto“: lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante la masterclass che ha tenuto al Giffoni film Festival.