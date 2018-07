Blue Panorama: premiata come migliore compagnia leisure

Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Blue Panorama Airlines è stata premiata come miglior Compagnia leisure italiana del 2018 al World Airlines Awards, tenutosi a Londra il 17 luglio scorso, da Skytrax, società di ricerca britannica nel campo dell’aviazione civile che ogni anno si occupa di redigere speciali classifiche, dedicate alle compagnie aeree e agli aeroporti, con lo scopo di aiutare i passseggeri a scegliere la soluzione migliore per il proprio viaggio. I World Airline Awards di Skytrax si basano su un sondaggio indipendente, condotto tra agosto 2017 e maggio 2018 su 335 compagnie aeree di tutto il mondo, che ha coinvolto 24,45 milioni di passeggeri di oltre 100 nazionalità diverse.

I WAA di Skytrax sono considerati il principale strumento di benchmarking per i livelli di soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree e analizzano ogni singolo aspetto dell’esperienza di volo: dall’efficienza del check-in per imbarco, la comodità delle poltrone e la pulizia della cabina, sino ad arrivare alla qualità dei pasti serviti a bordo, all’intrattenimento in volo e il servizio del personale.

‘La crescita di Blue Panorama sta procedendo spedita lungo due direttive: quella business, andando a coprire tratte strategiche come la Torino-Roma che partirà il primo ottobre e quella leisure, ampliando l’offerta delle destinazioni con l’ultima nuova rotta che collega Cina e Italia ma anche con partenze da altri stati europei come il volo diretto dalla Polonia al Madagascar ‘ commenta Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue Panorama Airlines – Affidabilità, efficienza, stile italiano e professionalità sono i valori su cui puntiamo e questo riconoscimento, a livello mondiale, ne è una conferma” .