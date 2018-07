Camera: da Ufficio presidenza sì a bilancio, 85 mln restituiti allo Stato (2)

(AdnKronos) – L’auspicio espresso dal Collegio dei Questori è che si proceda perciò quanto prima all’attivazione dei concorsi, anche perchè, in virtù del bilancio approvato, questo non comporterebbe un aumento delle spese previste e dei risparmi programmati.

A questo proposito gli 85 milioni restituiti al ministero dell’Economia, verranno destinati alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016, dando così attuazione all’ordine del giorno approvato la settimana scorsa su proposta del deputato di Forza Italia, Simone Baldelli.

La soddisfazione per il bilancio approvato aumenta se si considera che i risparmi sono stati ottenuti nonostante il cambio di legislatura determini un aumento dei costi, dovuti ad esempio alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto per i deputati che non vengono confermati.