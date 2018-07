Cortina: polizia arresta ex senatore russo in vacanza, accusato di corruzione

Cortina d’Ampezzo (Bl), 25 lug. (AdnKronos) – è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cortina d’Ampezzo l’ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitskiy che stava trascorrendo una settimana di vacanza nella Perla delle Dolomiti. Il provvedimento del 23 luglio è stato eseguito dalla Polizia su mandato di cattura internazionale da parte dell’Interpol, su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione.

Krivitskiy comparirà domani davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà confermare l’arresto; a quel punto le autorità russe avranno 45 giorni di tempo per chiedere l’estradizione dal nostro Paese.