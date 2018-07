Eclissi del 27 luglio, insieme alla “Luna di sangue” anche Marte, Saturno e piogge di meteore [DETTAGLI]

Questa settimana, fino al 29 luglio, sarà memorabile dal punto di vista degli eventi astronomici. Gli appassionati dello spazio potranno osservare diversi eventi verificarsi simultaneamente venerdì 27 luglio, quando nel cielo saranno protagonisti l’eclissi totale di luna, Marte in opposizione e la pioggia di meteore delle Delta Acquaridi al suo apice. Accadranno parecchie cose nel cielo venerdì 27, ma il resto della settimana non sarà da meno.

Eclissi di luna

Il più grande evento spaziale del mese avverrà il 27 luglio, quando la luna attraverserà l’ombra terrestre e creerà un’eclissi lunare totale che durerà per 103 minuti. Sarà l’eclissi totale di luna più lunga del XXI secolo.

Marte in opposizione

Anche Marte sarà protagonista il 27 luglio. Il Pianeta Rosso sarà in opposizione, che significa che Marte e il sole si troveranno ai lati opposti della Terra. Marte sarà più luminoso di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni per questo evento. Fino al 7 settembre, il Pianeta Rosso sarà il 4° oggetto più luminoso nel cielo notturno.

Le ultime notizie riportate dagli esperti indicano che a causa di una tempesta di sabbia globale, Marte mostrerà una luminosità extra, poiché la nube di sabbia riflette molta più luce della superficie stessa. Invece del caratteristico colore arancione-rossastro, il pianeta avrà una sfumatura più sull’arancione-giallo. Non serviranno particolari attrezzature: il pianeta sarà visibile anche ad occhio nudo.

Pioggia di meteore delle Delta Acquaridi

Visibile dal 12 luglio al 23 agosto, la pioggia di meteore delle Delta Acquaridi raggiungerà il suo apice il 27 e il 28 luglio, con 15-20 palle di fuoco visibili all’ora. Osservarle in un cielo così affollato di eventi, sarebbe ancora più affascinante. Per tutti coloro che fossero interessati all’osservazione, sarà fondamentale trovare un posto buio, lontano da luci. La luna piena potrebbe creare qualche ostacolo all’osservazione: la luce che emanerà potrebbe rendere le condizioni di osservazione non proprio ideali. Anche le condizioni meteo giocheranno un ruolo importante: sarà necessario un cielo sereno per poter osservare le meteore sfrecciare nel cielo.

La luna e Saturno si incontrano

Saturno apparirà vicino alla luna crescente da questa sera fino alla mattina di domani, 25 luglio. Magari non sarà emozionante come l’eclissi lunare, ma anche Saturno ha il suo fascino. Apparirà come una “stella” luminosa che brilla di una luce costante e giallo-bianca. Con l’aiuto di un telescopio, il pianeta che sembra il meno spettacolare tra quelli visibili, con il suo magnifico sistema ad anelli potrebbe essere il più affascinante. Gli anelli sono costituiti da miliardi di particelle costituite o ricoperte da ghiaccio. Questo rappresenta la loro alta riflettività. Le differenze nella luminosità definiscono diversi set di anelli.

Molte cose accadranno nel cielo di questa settimana e ognuno di questi eventi merita la giusta attenzione: spegnete le luci, mettete via il cellulare e puntate gli occhi al cielo.