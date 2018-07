Astronomia, arriva la “Luna di sangue”: ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio dal suolo lunare, uno spettacolo incredibile e mozzafiato [DETTAGLI]

Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28 luglio la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018.

Rinominata anche “Luna di sangue” come conseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo quando la Terra, la luna e il sole si trovano esattamente sullo stesso piano, con la Terra in mezzo agli altri due corpi. Mentre la luna orbita intorno alla Terra, cambia la sua inclinazione al di sopra o al di sotto di questo piano, motivo per il quale non tutte le lune piene sono un’eclissi totale di luna.

Quando la luna sembra avere inclinazione zero rispetto a questo piano durante la fase di plenilunio, si verifica un’eclissi lunare totale. Quando invece l’inclinazione nella fase di luna piena è al di sopra o al di sotto di questo piano, si ha un’eclissi lunare parziale poiché la luna attraversa solo parzialmente l’ombra della Terra.

Il colore rosso della luna non ha niente a che fare con il colore della superficie lunare stessa, ma è solo l’effetto di un fenomeno chiamato scattering di Rayleigh. Poiché la luna sarà totalmente in ombra, l’unica luce a raggiungerla durante l’eclissi sarà quella che attraverserà l’atmosfera terrestre. Mentre tutti i tipi di luce visibile saranno filtrati dall’atmosfera, solo il rosso riuscirà ad oltrepassare l’atmosfera stessa e a raggiungere la luna, conferendole così un colore rossastro.

Un’enorme sfera di fuoco: così ci apparirà la luna la notte del 27 luglio, condizioni meteo permettendo. Ma come sarebbe vedere l’eclissi dalla luna stessa? Le eclissi sono semplicemente invertite se osservate dal nostro satellite. Per qualcuno sulla superficie lunare, per esempio, un’eclissi totale di luna qui sulla Terra sarebbe un’eclissi solare molto più lunga, poiché il sole sarebbe nascosto alla vista dalla Terra.

Dall’altro lato, invece, durante un’eclissi solare come la vediamo noi sulla Terra, qualcuno sulla luna potrebbe essere in grado di vedere la piccola ombra della luna attraversare una piccola area sulla faccia della Terra, ossia l’area in cui gli osservatori terrestri vedrebbero l’eclissi totale di sole.