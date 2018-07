Estate, viaggi & salute: i consigli degli esperti per i kit d’emergenza

L’estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione.

Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia.

Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, meno sensibili alle temperature elevate.

Se si è in terapia con farmaci salvavita, ricordarsi di portare con sé la prescrizione medica. Non sostituire mai la confezione originale del farmaco: è questa che rende riconoscibile il farmaco stesso, riporta la data di scadenza e contiene il foglietto illustrativo, utile se si ha qualche problema o se lo deve consultare per te un’altra persona che non ti conosce e non ha preparazione medica.

Controllare sempre il foglietto illustrativo del farmaco: alcuni farmaci possono infatti causare reazioni da fotosensibilizzazione (una volta assunti, se ci si espone al sole si può avere un effetto indesiderato), che possono presentarsi come dermatiti, eczemi e altre manifestazioni cutanee.

Se si viaggia con un bambino e si va in una zona dove può essere difficile reperire medicinali, è opportuno prima di partire consultare il pediatra su cosa mettere in valigia.

I farmaci che possono servire sono: