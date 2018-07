Governo: Casellati, grazie a saggezza Mattarella sistema ha retto

Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Nonostante le inevitabili fibrillazioni, il sistema Paese ha retto, ha dimostrato la capacità di saper accompagnare una fase politica nuova senza mettere in discussione i capisaldi del nostro Stato di diritto. Per questo desidero ancora una volta dare atto al Presidente della Repubblica, garante della Costituzione e delle istituzioni tutte, di aver saputo affrontare con saggezza e riconosciuto equilibrio ogni singolo momento della transizione politica che si è poi conclusa con la formazione del governo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio.