Immobili: Scenari Immobiliari, incertezza politiche governo frenano mercato

Milano, 24 lug. (AdnKronos) – L’incertezza sulle politiche fiscali e occupazionali del nuovo governo mette un freno al mercato immobiliare italiano. E’ quanto emerge da un’indagine presentata a Milano in occasione della presentazione del 26esimo Forum di Scenari Immobiliari che si terrà a S. Margherita Ligure il 14 e 15 settembre prossimi.

I dati evidenziano che nei primi sei mesi del 2018 il mercato immobiliare si conferma positivo, ma investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. L’andamento risulta rallentato anche per la carenza di prodotto di qualità sia nel nuovo residenziale, sceso sotto il dieci per cento dell’offerta, che nel non residenziale, soprattutto nelle grandi città.

Gli investitori esteri mantengono un sentiment positivo nei confronti dell’Italia; nel primo semestre 2018 hanno acquistato per quasi due miliardi di euro, divisi per due terzi in uffici e il resto in commerciale. Un dato che rappresenta quasi la metà rispetto allo scorso anno. Mentre gli investitori istituzionali italiani, tra fondi e assicurazioni, hanno comprato per poco più di un miliardo. La contrazione rispetto allo stesso periodo del 2017 è pari al 48,2 per cento. Al momento, però, non sembra delinearsi una ‘fuga’ dall’Italia quanto più un calo fisiologico rispetto ad un anno straordinario come il 2017 e dovuto anche alla carenza di prodotto di qualità sul mercato.