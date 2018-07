Incendi Catania, raffiche di vento e fiamme: 120 interventi di soccorso in provincia

Centoventi interventi di soccorso nelle ultime 24 ore. E’ quanto avvenuto nella provincia di Catania dove il vento caldo e le fiamme non hanno dato tregua in varie zone del territorio etneo a partire da Giarre e Riposto passando per il pedemontano fino alle zone di Adrano e Paternò.

Diverse squadre di rinforzo dei Vigili del fuoco sono arrivate da tutti gli angoli della Sicilia e da altre regioni d’Italia: 6 squadre dai Comandi Provinciali di Enna, Ragusa, Messina, Agrigento e Caltanissetta e 2 sezioni operative (18 unità) dalla Calabria.

Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di tanti alberi ed alimentato moltissimi incendi di sterpaglie e vegetazione che, in qualche caso, hanno direttamente minacciato case di civile abitazione.