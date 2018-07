In Grecia al momento, il bilancio provvisorio è di almeno 50 vittime e 156 feriti.

“ Incendi in Grecia : Farnesina attraverso Unità di Crisi e ambasciata ad Atene lavora per verifiche con autorità locali ed assistenza ai connazionali“: lo scrive il Ministero degli Esteri su Twitter.

article

1127522

MeteoWeb

Incendi in Grecia: la Farnesina verifica la presenza di italiani

“Incendi in Grecia: Farnesina attraverso Unità di Crisi e ambasciata ad Atene lavora per verifiche con autorità locali ed assistenza ai connazionali“: lo scrive il Ministero degli Esteri su Twitter. In Grecia al momento, il bilancio provvisorio è di almeno 50 vittime e 156 feriti.

http://www.meteoweb.eu/2018/07/incendi-grecia-farnesina-presenza-italiani/1127522/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/07/Incendi-in-Grecia-3.jpg

incendi grecia

NEWS