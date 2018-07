Incendi Grecia, la Farnesina: “Un gruppo di italiani era vicino ai roghi, è stato messo in salvo”

Un gruppo di “connazionali si trovava ieri sera vicino ai roghi ed è stato assistito e messo in salvo”. E’ quanto ha sottolineato, ai microfoni di Skytg24, il responsabile dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, interpellato sulla situazione degli italiani nelle zone devastate dagli incendi.

In Grecia ci sono circa 12mila italiani residenti e ogni anno oltre 1,5 milioni di connazionali si recano nel Paese. Attualmente ci sono 600-640 registrati al sito del Ministero ‘dovesiamonelmondo’ ma non sempre i registrati corrispondono al numero reale delle presenze, ha sottolineato Verrecchia lanciando un appello a iscriversi al sito quando si viaggia all’estero.

Il sito ‘Viaggiaresicuri’, inoltre, è costantemente aggiornato con tutte le segnalazioni in tempo reale ed “è scaricabile con App”. Tornando all’emergenza incendi in Attica, il responsabile della Farnesina sottolinea che la situazione dei trasporti, delle partenze e degli arrivi da e per le isole, sta risentendo dell’emergenza ma “resta regolare”.