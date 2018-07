Incendi in Grecia: prosegue la ricerca di sopravvissuti, molti bambini tra le vittime

Prosegue senza sosta la ricerca dei sopravvissuti agli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia: il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti, mentre sono 187 i feriti, dei quali 23 minori. Tra le vittime, hanno riferito le autorità, ci sono molti bambini.

Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, sulla costa orientale: tutti i corpi senza vita sono finora stati rinvenuti nella zona tra Rafina e Nea Makri, in particolare a Mati e Kokkino Limanaki, dove le persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie abitazioni e auto, o sono annegate nel tentativo di sfuggire alle fiamme in mare. Sono stati ritrovati 26 corpi senza vita a Argyra Akti, a Mati, ad appena 15 metri dal mare: adulti e bambini rimasti intrappolati su una scogliera. I corpi sono stati ritrovati abbracciati l’uno all’altro, secondo quanto riferito dai media locali.