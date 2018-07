Incendi, evacuate abitazioni a La Maddalena: due roghi spenti con gli elicotteri

Tre gli incendi che oggi sono divampati in Sardegna. Due elicotteri sono intervenuti per l’incendio che ha lambito l’abitato di La Maddalena (Ss) , in località Moneta.

Il personale della stazione locale del Corpo forestale, insieme a una squadra dell’Agenzia Forestas hanno coadiuvato le operazioni dirette dai Vigili del fuoco di La Madalena, che hanno anche disposto l’evacuazione di una ventina di famiglie, ora tutte rientrate nelle abitazioni.

Spenti sotto la direzione del Corpo forestale con l’ausilio di elicotteri altri due roghi a Bari Sardo e, a fine serata, il territorio di Bitti (Nu). Circa dieci gli ettari di stoppie interessati dal fuoco in località Su Broccu, a Bari Sardo. Qui sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo e Villasalto.

Nelle operazioni di spegnimento sono entrate in azione anche quattro squadre di operai dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco di Lanusei e i volontari di Protezione civile. Subito contenuto il rogo partito a fine serata a Bitti, in località Sa Pira, dove è intervenuto un elicottero su un’area boscata di ridotte dimensioni.