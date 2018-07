Incendi Siracusa: numerosi roghi nella zona di Belvedere e Città Giardino

Numerosi incendi stanno divampando in Sicilia in queste ore: roghi sono divampati nella zona di Belvedere e di Città Giardino a Siracusa.

Gli uomini delle volanti della Questura di Siracusa sono stati impegnati ieri in operazioni di supporto alle squadre dei vigili del fuoco intervenuti per arginare le fiamme alimentate dal forte vento. Gli agenti hanno presidiato, e in certi casi bloccato, le arterie stradali lambite dalle fiamme.