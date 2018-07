Incidenti: auto investe cervo sulla A24, autista in prognosi riservata

Incidente sull’autostrada A24 nelle vicinanze dello svincolo direzionale di Torano, in direzione Roma, provocato da un cervo: coinvolta una autovettura Audi A6 a bordo della quale erano presenti tre passeggeri, un uomo, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Salvatore, la moglie ed il figlio che non risultano feriti. Le indagini ed i rilievi del sinistro hanno consentito di accertare che l’autovettura A6, viaggiando da L’Aquila in direzione di Roma, ha investito il cervo poco prima dello svincolo direzionale di Torano: il conducente ha perso il controllo ed è andato ad urtare contro il guardrail, dove il veicolo ha terminato la sua corsa. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo dall’abitacolo della vettura e consentirne il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118. A causa dell’urto con il veicolo, il cervo è stato sbalzato, a circa 90 metri, sull’altra parte della carreggiata e nuovamente investito da un’altra autovettura Alfa Romeo 147, che sopraggiungeva dal lato opposto e che ha riportato danni, ma il conducente è rimasto illeso.