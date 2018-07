Stregati dalla luna e da Dario Cassini nella notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo

Stregati dalla luna o da Dario Cassini? E perché non da entrambi? Sarà il comico – astrofilo per una notte di simpatia e di avvistamenti che, venerdì 27 luglio ore 21.30, salirà sul palco de Le Terrazze Teatro Festival, la kermesse diretta dal produttore Achille Mellini, per dare vita al suo divertentissimo show proprio durante un evento straordinario, quello legato all’eclissi lunare più lunga del secolo.

Da sempre intorno alla luna nascono leggende o stravaganti superstizioni ed ecco lo spettacolo “su misura” proposto da Cassini pronto a far ridere il pubblico sulle credenze più improbabili, le fobie o le bizzarre scaramanzie legate alla vita quotidiana che superano ogni più sfrenata fantasia.

Parola d’ordine per tutti: sdrammatizzare, perché di cose su cui ridere in modo leggero, ma non superficiale, ce ne sono tante. Il 28 luglio nella strepitosa cornice del Palazzo dei Congressi arrivano invece i Centouno, con lo spettacolo “Insolito bar”, nel quale il trio si rende protagonista di alcuni fatti ed episodi della propria vita. Il tutto mosso tra gioco e realtà, scherzi o slanci, in quel luogo speciale, appunto il bar sotto casa, punto di riferimento di quando erano bambini.