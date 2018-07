Maltempo, nubifragio su Asti: il Comune chiederà lo stato di emergenza

“Gli uffici del Comune di Asti stanno ultimando la lista dei danni del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città, dopodiché si procederà all’invio della richiesta dello stato di emergenza”.

Lo afferma l’assessore comunale alla Viabilità e Protezione civile, Stefania Morra. Si tratta di un atto formale, “che ha messo in moto la macchina regionale dei soccorsi” per un evento atmosferico mai accaduto negli ultimi trent’anni in città.

Sono stati 35 i millimetri di pioggia caduti in 20 minuti sabato mattina, secondo il pluviometro della stazione Tanaro della città, dove la forza del vento e delle precipitazioni avevano sradicato alberi e cartelli stradali e scoperchiato tetti. Corso Alfieri e piazza Catena erano stati allagati da una ventina di centimetri d’acqua.