Milano, cane rischia di annegare: polizia e vigili del fuoco lo salvano

Questa mattina la polizia di Stato e i vigili del fuoco hanno salvato un cane scivolato nel Lambro meridionale: il lupo cecoslovacco, di nome Wallace, era rimasto incastrato tra i rifiuti delle acque del “Lambrett” e stava affogando. A dare l’allarme è stato il proprietario. I poliziotti delle Volanti del Commissariato Porta Ticinese e dell’Upg si sono precipitati sul posto: gli agenti hanno cercato Wallace seguendo la corrente dell’acqua e lo hanno localizzato in via Palach poco prima dell’intersezione del fiume con il Naviglio Pavese. Sul posto, muniti di bastoni e pezzi di legno trovati sul posto, i poliziotti hanno liberato il cane dai rifiuti in cui era intrappolato e che lo stavano facendo affogare, consentendo l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’acqua.