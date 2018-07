Previsioni Meteo: grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli incendi in Grecia e Svezia

Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde non favoriranno il sonno e aumenteranno ulteriormente il rischio di queste patologie.

Anche se si prevede caldo per ogni giorno di questa settimana, le condizioni più estreme sono previste per domani, 26 luglio, e venerdì 27. Alcune località che in questa settimana potrebbero avere le temperature più alte dell’anno includono Madrid, Parigi, Francoforte, Amsterdam e Stoccolma. Le temperature supereranno i 32°C dall’interno della Spagna fino a gran parte della Francia, dell’Olanda, del Belgio e della Germania occidentale nei prossimi due giorni. Londra ha già affrontato diversi incendi del manto erboso negli ultimi giorni e qualsiasi rogo a causa delle condizioni di caldo e siccità potrebbe avere effetti disastrosi.

Anche la Svezia meridionale potrà raggiungere i 32°C, Stoccolma inclusa. Le continue condizioni meteorologiche calde e secche in Svezia ostacoleranno gli sforzi per domare i numerosi incendi che hanno colpito il Paese nelle ultime settimane. Vigili del fuoco di altri Paesi, come Italia, Francia, Norvegia, Germania e Polonia, hanno contribuito alle operazioni sugli oltre 50 incendi che stanno divampando nel Paese scandinavo. A causa del caldo e delle condizioni secche, il governo svedese ha previsto un rischio estremo di incendi boschivi nella Svezia meridionale per venerdì 27. Le autorità locali hanno definito gli ultimi roghi come la situazione incendi più seria del Paese nei tempi moderni.

Una tregua dal caldo raggiungerà le località dalla Francia centrale fino alla Svezia meridionale nella giornata di sabato 28 luglio con l’arrivo di aria più fredda. Quest’aria fredda che si scontrerà con il caldo e l’umidità produrrà il rischio di rovesci e temporali. Rovesci e temporali che in Svezia continueranno fino a domenica 29 e lunedì 30. La pioggia sarà d’aiuto ai vigili del fuoco impegnati, anche se i fulmini potrebbero innescare nuovi incendi.

Più a sud, la pausa dal caldo sarà di breve durata poiché le temperature torneranno ben al di sopra della media su gran parte dell’Europa occidentale nella prossima settimana.