Riforme: Casellati, no a cambiamento per cambiamento, partire da sussidiarietà

Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Quest’anno ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Una Carta giovane, che ha già dimostrato di essere in grado di garantire al Paese democrazia, pace, sviluppo, solidarietà. Qualsiasi riflessione di modifica deve pertanto doverosamente partire da questi presupposti. Il cambiamento per il cambiamento non è mai sinonimo di miglioramento”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio, affrontando il tema delle riforme.

“Una delle priorità -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- è certamente il completamento del riassetto delle autonomie. Un tema che investe direttamente i servizi ai cittadini, la gestione degli organismi territoriali, la distribuzione e l’utilizzazione delle risorse, il rapporto tra lo Stato e gli Enti locali”.

“Realizzare compiutamente il principio costituzionalizzato della sussidiarietà, sia in termini orizzontali che verticali, è una necessità che attiene direttamente alla qualità della vita di tutti gli italiani e alla loro possibilità di realizzare modelli di società virtuosi ed inclusivi, sulla base del principio di buon andamento e quindi di economicità, efficienza ed efficacia”. (segue)