Sanità: tumore esofago, al Policlinico di Abano Terme si opera con il robot chirurgico (2)

(AdnKronos) – Per quanto non molto frequente, il tumore all’esofago richiede un trattamento chirurgico assai impattante. Con le metodiche tradizionali sono necessari più accessi e l’operazione implica diverse incisioni: al collo, all’addome, al torace e questo comporta un decorso post-operatorio complesso e spesso doloroso. Col Robot Da Vinci, di cui è dotato da anni il Policlinico di Abano Terme, non serve più incidere il paziente: è sufficiente praticare i fori in cui inserire gli strumenti chirurgici collegati ai bracci meccanici, con grande beneficio di chi viene operato e senza sacrificare la radicalità chirurgica. L’esofagectomia robotica va così ad aggiungersi al ventaglio di interventi effettuati dallo staff di Chirurgia generale e mininvasiva del Policlinico di Abano Terme.