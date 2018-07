Le somme per il recupero sono parte dei fondi nazionali gestiti dal Commissario e trasferiti nella contabilità speciale intestata alla presidente delle Regione, vicecommissario per la ricostruzione in Umbria.

article

1128142

MeteoWeb

Terremoto Centro Italia: al via a Spoleto i lavori per ricostruire 11 chiese

Dopo quasi due anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, nella diocesi di Spoleto–Norcia partono i lavori per ricostruire undici chiese distrutte. Le somme per il recupero sono parte dei fondi nazionali gestiti dal Commissario e trasferiti nella contabilità speciale intestata alla presidente delle Regione, vicecommissario per la ricostruzione in Umbria.

http://www.meteoweb.eu/2018/07/terremoto-centro-italia-spoleto/1128142/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/01/spoleto-01.jpg

spoleto,terremoto spoleto

NEWS