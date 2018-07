Terremoto, nonna Peppina ricoverata in Ospedale a Camerino

Da oggi pomeriggio ‘nonna Peppina’, al secolo Giuseppa Fattori, la 95enne diventata simbolo dei terremotati, e’ ricoverata per accertamenti all’ospedale di Camerino. Da una quindicina di giorni soggiornava a Polverina, in un albergo, assistita da un’amica. La settimana scorsa si era lussata un polso. Oggi i familiari hanno chiamato il 118. La casetta in legno, realizzata per lei dai suoi familiari e ritenuta abusiva, non e’ stata ancora dissequestrata. Peppina era stata costretta a vivere in albergo perche’ la sua casetta abusiva a Fiastra, ora sanata, ha ancora i sigilli, mentre il vecchio container dove si appoggiava e’ stato rimosso per evitare il sequestro.