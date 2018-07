Test universitari: il campione di memoria svela come superarli con le giuste tecniche

Nel nostro Paese, sono almeno 60mila gli studenti che ogni anno provano ad accedere ai corsi di laurea in medicina, ma appena un candidato su sette viene accettato. Per guidare gli studenti nella preparazione delle diverse tipologie di test di ammissione, Matteo Salvo, International Master of Memory e detentore del titolo di Guinness World Record, ed Elisabetta Galli, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza, consulente aziendale e formatore strategico, hanno realizzato il volume dal titolo “Prepararsi ai test universitari: il metodo rivoluzionario per affrontarli e superarli”, edito da IF Idee editoriali Feltrinelli Gribaudo e disponibile nelle migliori librerie dal 30 luglio.

Il test per l’ammissione all’università spalanca la porta al futuro

Le conseguenze della mancata ammissione al corso di laurea desiderato possono essere diverse, ma ugualmente compromissorie: dall’abbandono dell’Università alla scelta di una facoltà di ripiego, fino alla decisione di guardare oltre confine. Degno di nota anche l’esito di una recente ricerca di Sodexo basata su un sondaggio internazionale su oltre 4.000 studenti, che rivela che i giovani italiani sono fortemente insoddisfatti dei propri studi universitari.

“A differenza dei libri in commercio, che fanno riferimento a un solo tipo di test e hanno un approccio perlopiù nozionistico, questo volume adotta un approccio innovativo perché offre un metodo applicabile alle specifiche tipologie di test di ammissione”, spiega con soddisfazione l’International Master of Memory.

Le tecniche di apprendimento rapido

La fase di memorizzazione è uno degli aspetti cruciali per gli studenti impegnati nella preparazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie. Dare una risposta errata comporta, infatti, una penalizzazione di punteggio anche forte. In questo quadro, la buona notizia è che esistono delle tecniche di apprendimento che possono dare dei risultati sorprendenti, purchè ci si alleni.

Il P.A.V. (Paradosso Azione Vividezza): la potenza delle emozioni

Per facilitare il ricordo, qualsiasi tipo di associazione mentale dovrà essere paradossale: la nostra mente registra tutto quello che trova strano o bizzarro. Dovrai, quindi, reinterpretare le nozioni oggetto di studio in modo da evidenziare il loro elemento differenziante e la loro connotazione emotiva. Il secondo ingrediente fondamentale è il movimento, l’azione, perchè tutto quello che si muove cattura la nostra attenzione. Infine, immagina le cose in modo estremamente vivido, come se fossi tu il protagonista.

La conversione della parole in immagini

Per creare associazioni mentali in modo vivido è fondamentale coinvolgere i cinque sensi nell’esperienza che stai immaginando utilizzando la tecnica della sinestesia per trattenere le informazioni in modo molto più forte. Per memorizzare i termini astratti o tecnici convertiremo, quindi, le parole in immagini. Ad esempio, per ricordare la parola AMORE immaginerò un amo che ha appena pescato un re. In questo modo l’immagine non potrà essere confusa con nessun’altra.

Il salto di qualità: studiare per spiegare

“Una delle nozioni che mi piace sempre trasferire ai miei lettori è quella di smettere di leggere e

di studiare per imparare, ma di iniziare a leggere e studiare per spiegare”, commenta Matteo Salvo. “In questo modo la nostra mente si pone su un piano completamente diverso, compiendo un salto di qualità. Il fatto di voler spiegare qualcosa a qualcuno implica che abbiamo realmente compreso e interiorizzato quei concetti”.

Le mappe mentali per rappresentare concetti complessi

Le mappe mentali rappresentano una tecnica veramente efficace per lo studio dei test d’ammissione all’università. Il punto di forza di questa tecnica è nella chiarezza d’insieme e nell’impatto grafico, che a colpo d’occhio evidenzia i concetti chiave in ordine di priorità, disponendoli a raggiera in senso orario a partire da un concetto principale. I concetti secondari verranno poi inseriti in sequenza, associati a immagini e parole chiave che ne favoriranno il ricordo, anche visivo. Meglio però non andare oltre le cinque generazioni di rami “figli”: se un ramo richiedesse di essere approfondito in modo importante, potrai fare una mappa mentale con quel ramo come idea centrale.

I loci ciceroniani per memorizzare elenchi o parti di un insieme

Per ricordare le sue orazioni l’oratore Marco Tullio Cicerone individuava una serie di punti lungo un percorso a lui molto familiare e associava a questi “luoghi mentali” i passaggi chiave del suo discorso. Maggiore sarà il numero delle informazioni da acquisire, maggiore dovrà essere il numero di punti dell’itinerario e la distanza da immaginare. In particolare, è consigliabile selezionare punti con:

sequenzialità certa , che non si possano, cioè, confondere fra di loro;

, che non si possano, cioè, confondere fra di loro; un riferimento chiaro che catturi l’attenzione (un albero, una fontana, una panchina, ecc.);

che catturi l’attenzione (un albero, una fontana, una panchina, ecc.); un Itinerario sequenziale unidirezionale, che consenta di non tornare indietro sullo stesso percorso;

I loci sono funzionali a essere utilizzati per memorizzare un elenco di informazioni tutte della stessa importanza, come:

i dati, quali superficie, abitanti, densità, valuta e prodotto interno lordo;

quali superficie, abitanti, densità, valuta e prodotto interno lordo; l’ esatta sequenza delle parti che compongono qualcosa, come le ossa del cranio o i componenti di un motore.

che compongono qualcosa, come le ossa del cranio o i componenti di un motore. La conversione fonetica

Il metodo più efficace per memorizzare i numeri è quello della conversione fonetica, un sistema ideato dal matematico e filosofo Gottfried Wilhelm von Leibnitz, che consiste nell’associare a ogni numero un certo tipo di suono.

Qualche esempio?

Al numero 1 é associato il suono dentale, ovvero quello che emettiamo quando pronunciamo le lettere T o D. Al numero 2 corrisponde invece il suono nasale, quello che emettiamo quando pronunciamo la lettera N o il gruppo consonantico GN. Ѐ importante associare solo il suono e non il nome della lettera, ovvero, il suono che assoceremo sarà solo il primo della parola Neo o il primo della parola GNu.

La tecnica della fotografia mentale

È utile utilizzare la tecnica della fotografia mentale ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un’immagine che desideriamo ricordarenei minimi dettagli. In particolare, nello studio per i test d’ammissione all’università questa tecnica ti sarà molto utile soprattutto per memorizzare:

grafici e tabelle , ad esempio di economia;

, ad esempio di economia; piantine o monumenti , in preparazione del test di architettura;

, in preparazione del test di architettura; caratteristiche di animali , per sostenere il test a veterinaria;

, per sostenere il test a veterinaria; parti del corpo umano , per la prova d’accesso a medicina e

, per la prova d’accesso a medicina e chirurgia e alle professioni sanitarie;

e alle professioni sanitarie; formule di struttura , per superare i quesiti di chimica che sono presenti sia nei test per l’accesso ai corsi di laurea a farmacia e biotecnologie che a medicina e chirurgia, professioni sanitarie e molti altri;

, per superare i quesiti di chimica che sono presenti sia nei test per l’accesso ai corsi di laurea a farmacia e biotecnologie che a medicina e chirurgia, professioni sanitarie e molti altri; mappe mentali con i concetti che dobbiamo tenere a mente.

Per memorizzare nel dettaglio un’immagine è fondamentale avere un approccio attivo. È essenziale non subire le informazioni, ma esserne partecipi. Un sistema tanto antico, ma sempre valido e funzionante per cercare di ricordare nel dettaglio un’immagine complessa, è quello di seguire una serie di passaggi che si possono facilmente memorizzare mediante l’acrostico guardo chi corre:

GUARDARE l’immagine per farsi un’idea generale

l’immagine per farsi un’idea generale DIVIDERE l’immagine in parti piu piccole o quadranti per concentrarsi su una sola parte alla volta

l’immagine in parti piu piccole o quadranti per concentrarsi su una sola parte alla volta OSSERVARE ogni più piccola parte, come se la guardassimo al microscopio per andare alla ricerca delle informazioni

ogni più piccola parte, come se la guardassimo al microscopio per andare alla ricerca delle informazioni CHIEDERE , cioè farci delle domande

, cioè farci delle domande CONTARE tutte le parti o le cose quantificabili

tutte le parti o le cose quantificabili RICOSTRUIRE l’immagine nella mente tenendo gli occhi chiusi oppure senza guardarla

l’immagine nella mente tenendo gli occhi chiusi oppure senza guardarla RISCONTRARE, ovvero fare un confronto tra l’immagine mentale e quella reale osservata in precedenza

In particolare, questa tecnica trova applicazione nei test di ingresso alle facoltà di anatomia (disegni di parti del corpo); materie scientifiche (grafici); chimica (formule di struttura); giurisprudenza (testi giuridici e codici); veterinaria (caratteristiche di animali); e botanica (riconoscimento di piante).

Esercizi commentati e memorizzazione delle risposte

“A completare il volume, è la serie di esercizi commentati e memorizzazione delle risposte che guida gli studenti ad affrontare le specifiche tipologie di test di ammissione”, spiega il Memory Man. “Alcuni esercizi si addicono

maggiormente a essere risolti mediante l’utilizzo delle tecniche, altri si basano per lo più sul ragionamento e

sulle conoscenze che ci si aspetta che lo studente abbia acquisito per affrontare il test di ammissione del corso di laurea prescelto”.