Trump trasforma la Casa Bianca in una vetrina del Made in America

Il presidente americano Donald Trump si appresta a mettere in mostra prodotti realizzati nella prima economia al mondo all’insegna del suo motto “America First”. Oggi, alle 21 ora italiana, il leader Usa ospiterà alla Casa Bianca un evento soprannominato “Made in America Product Showcase”.

L’idea è quella di mettere in mostra vari articoli, dagli stivali da cowboy a un F-35 della Lockheed Martin passando per un esemplare del pickup truck F-150 di Ford, le stecche di carne secca, i fornelli da cucina di altissima gamma a marchio Viking Range e molti altri articoli realizzati nei vari Stati americani.

Oltre al jet F-35, Lockheed Martin esibira’ anche la navicella spaziale Orion, considerata dal gruppo produttore “la pietra miliare delle missioni future della Nasa sulla Luna, su Marte e oltre”.

E’ musica per le orecchie di Trump l’annuncio odierno di Lockheed, che intende creare altri 400 posti di lavoro a sotegno del programma F-35. Nel suo intervento durante l’evento, il 45esimo leader Usa vorra’ ribadire l’impegno della sua amministrazione a fare in modo che sempre piu’ prodotti siano realizzati in America.