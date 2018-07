Vitalizi: Casellati, nessuna dilazione ma serve certezza(2)

(AdnKronos) – Il dibattito sul “contenimento dei costi della politica”, ha sottolineato il presidente del Senato, “non si esaurisce certo con la questione dei vitalizi agli ex parlamentari. Un tema rispetto al quale non mi sono mai sottratta, nella convinzione che sia fondamentale, per superare eventuali situazioni di privilegio, farlo attraverso un provvedimento tecnico-giuridico inappuntabile. Anche per questo ho sin da subito auspicato la possibilità di procedere congiuntamente agli uffici della Camera. Le scelte operate sono andate parzialmente in un’altra direzione. La Camera ha già deliberato sulla base di un proprio iter. Il Consiglio di Presidenza del Senato, invece, dopo una prima valutazione, ha deciso di effettuare ulteriori approfondimenti, anche attraverso l’acquisizione di qualificati pareri”.

“Nessun problema quindi per le tempistiche previste, tanto più che il provvedimento della Camera entrerà in vigore il 1 gennaio 2019, ma solo la necessità di decidere con la dovuta attenzione. Nessuna preclusione, nessun atteggiamento dilatorio, nessuna difesa di eventuali privilegi. Solo la volontà di procedere con rigoroso metodo, secondo l’insegnamento di Luigi Einaudi del ‘conoscere, discutere, deliberare’. In altri termini, semplicemente -ha concluso Casellati- un provvedimento che renda certe le decisioni del Consiglio di Presidenza”.