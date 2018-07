Voucher: Coldiretti Padova, vendemmia alla porte, ne servono 30mila (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “L’impiego dei voucher in agricoltura era rimasto praticamente stabile da cinque anni, fra i 28 mila i 30 mila nel padovano, perché è l’unico settore rimasto praticamente ‘incatenato” all’originaria disciplina con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito. L’agricoltura è sempre stata il settore che ne ha fatto un uso assai ridotto e moderato, senza gli abusi che si sono verificati in altri settori”, spiega.

‘La riforma aveva di fatto azzerato lo scorso anno questa opportunità nelle campagne ‘ aggiunge Roncalli – che consente anche di avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti o mantenere attivi anziani pensionati. Ora è importante assicurare al settore uno strumento che semplifichi la burocrazia per l’impresa, sia agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestiva e disponibilità all’impiego e dall’altra sia in grado di garantire forme di integrazione del reddito alle categorie più deboli in un momento in cui ne hanno particolarmente bisogno”.