Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia: rischio di nubifragi, grandine di grandi dimensioni e trombe marine

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine.

Si è verificato un cambiamento nel modello meteorologico con bassi geopotenziali ora sull’Europa settentrionale. Inserite in una forte corrente a getto polare, onde di medio livello porteranno condizioni di instabilità su molte parti dell’Europa centro-settentrionale. Parte dell’energia sull’Europa centrale si scaricherà sull’Adriatico durante la notte ed evolverà in una goccia fredda in movimento verso sud. Un’altra goccia fredda a sud-ovest del Portogallo si avvicinerà alla Penisola Iberica durante la giornata, ma con un impatto limitato sui temporali previsti per oggi. Numerosi fronti su scala sinottica influenzano l’Europa nordoccidentale. Un fronte quasi stazionario andrà dal Mar Adriatico alla Bielorussia. Questo fronte separa una massa d’aria calda e instabile da una più fredda e asciutta e questo fungerà da focus per un aumento dell’attività temporalesca.

La massa d’aria sull’Adriatico presenta un alto contenuto di umidità, soprattutto nella troposfera inferiore. I temporali in corso dalla scorsa notte creeranno ancora la minaccia di alluvioni lampo sull’Italia nordorientale e sulla Croazia. Durante la giornata di domani, numerosi temporali si evolveranno sul Mar Adriatico e sulle coste vicine con indici CAPE superiori a 1000 J/Kg e un deep layer shear di 15 m/s, adeguato per temporali organizzati. Il rapido clustering e il lento movimento delle tempeste indica il rischio di nubifragi ma, in generale, la quantità di CAPE e lo shear sottolineano anche il rischio di grandine di grandi dimensioni, soprattutto con temporali più distinti. A largo e lungo le coste potrebbero verificarsi delle trombe marine, soprattutto durante la notte.

Attenzione, quindi, al maltempo delle prossime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: