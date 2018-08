Allerta Meteo Genova, assessore: “E’ il vento quello che ci preoccupa di più”

L’allerta meteo gialla in Liguria è stata estesa anche al ponente ligure e protratta fino alle 8 di domani mattina.

“Il vento è quello che ci preoccupa di più“, ha spiegato l’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giamperdone, in relazione alla situazione del ponte Morandi. “Da quello che ci dicono i tecnici è una struttura molto pericolante, non sappiamo che effetti potrebbe avere“.

Piogge intense si sono verificate questa mattina tra le 6 e le 8, da Varazze all’entroterra genovese di levante: le fasi più intense a Pontedecimo, con 20 millimetri di pioggia in 15 minuti e una cumulata oraria di 36,8 millimetri, sufficienti a far salire il Polcevera, momentaneamente, di circa 20 cm, poi immediatamente riscesi.

“Manteniamo tutte le precauzioni fino a domattina, sospendendo tutte le attività in alveo, per garantire l’incolumità degli operatori. Proprio per supportare meglio le operazioni in alveo, dal 15 agosto continuiamo, attraverso Arpal, a emanare un bollettino giornaliero specifico per la bassa Valpolcevera, con le indicazioni di pioggia, vento e variazioni del torrente,” ha aggiunto Giampedrone. “L’obiettivo è comunque quello di iniziare al più presto con le opere di messa in sicurezza dell’area“.