Alveari in Vallagarina per salvare l’ambiente

La salvaguardia dell’ambiente parte dalle api. Nasce in Vallagarina Napi (Natura e Api), un progetto misto tra pubblico e privati che si prefigge l’uso di terreni pubblici per l’installazione di arnie. Ne fanno parte la Comunità della Vallagarina, i Comuni di Rovereto, Vallarsa, Volano, gli apicoltori di zona, la fondazione Museo Civico di Rovereto con lo studioso Claudio Tomasi e lo studio Gea di Cavalese.

Il progetto ha come obiettivo il mantenimento di aree aperte nel bosco e la difesa della biodiversità, la valorizzazione del territorio con la produzione di un miele di eccellenza, quello di montagna, la promozione del lavoro degli apicoltori della Vallagarina e infine la sensibilizzazione della popolazione riguardo ai temi della protezione della natura e della sostenibilità ambientale.

Gli studiosi hanno individuato in Vallagarina 20 luoghi idonei a installare gli alveari e per ogni area si e’ ipotizzata la collocazione di una media di 30-40 arnie per alveare. Su un totale di 4 ettari circa (ogni area è di circa 2000 mq) che si espandono dato che un’ape percorre un raggio di circa 3 chilometri. Ora il progetto passa al vaglio della Provincia per i finanziamenti, per poi diventare operativo.