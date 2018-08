Ambiente, WWF: oltre 3000 firme per la petizione per mari “plasticfree”

Ha raggiunto 3.300 firme la petizione lanciata contro la plastica nei mari d’Italia: il WWF ha lanciato la petizione change.org/plasticfree anche sulla piattaforma Change, oltre che sul suo sito, in cui avanza quattro richieste al Governo perché venga mantenuta e rilanciata la leadership del nostro Paese per un Mediterraneo pulito e per sostenere l’azione del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha già avviato una campagna per liberare innanzitutto la pubblica amministrazione dalla plastica ed ha annunciato un testo di legge per tutelare il mare innanzitutto da questo inquinamento.

Questa estate il WWF ha anche organizzato il Plastic Free Tour: finora si sono svolti oltre 30 eventi di pulizia delle spiagge con oltre 1.000 volontari e cittadini coinvolti che hanno liberato oltre 12 chilometri di spiagge e coste da rifiuti e detriti.

Il WWF ricorda che nel mondo si produce plastica da oltre 70 anni, 8 milioni di tonnellate finiscono ogni anno negli oceani e, secondo il recente Report WWF, anche il Mediterraneo sta subendo impatti devastanti su specie e habitat: 134 sono le specie vittime dell’ingestione da plastica, tra cui tartarughe marine e cetacei.