Animali: gli Ibis non sanno più migrare, al via progetto per reinsediarli in Italia

Il progetto europeo si chiama Life ed è nato 10 anni fa: già dal 2014 i ricercatori hanno osservato il rientro di alcuni Ibis, che, accompagnati dai team del WWF in Italia, sono riusciti a rientrare da soli nelle stagioni calde in Germania.

Qualche giorno fa è iniziata una missione che ha lo scopo di reinsediare in Italia la specie dell’ Ibis eremita , un uccello migratore, che non sa più “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago di Costanza, in Germania, seguendo un piccolo aereo ultraleggero, che mostra loro la strada, fino al lago di Orbetello, dove arriveranno fra due-tre settimane. Si tratta di un viaggio di 1000 km, attraverso le Alpi.

