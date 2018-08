Animali: “Sgozzati per la festa dell’Islam, è orribile. Ora basta”

“In queste ore la comunità islamica celebra la festa del Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano, orribile, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza.

E, noi di Rivoluzione Animalista, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tanti animali innocenti, e chiediamo al governo nazionale e al Parlamento di lavorare con rapidità e concretezza per l’approvazione di una legge ad hoc: queste forme di violenza nei confronti degli animali devono essere contrastate con ogni mezzo democraticamente a disposizione”. Così, in una nota, il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.